Lefkoşa hentbola doydu

Lefkoşa Türk Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası” oynanan final maçları ve kupa töreni ile tamamlandı.

U14 Kızlarda Şahlanspor, U14 Erkeklerde YDÜ A, U18 Kızlarda Şahlanspır ve U18 Erkeklerde YDÜ B takımlarının şampiyon olduğu turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Lefkoşa Atilla Topaloğlu Çim Sahası’nda organize edilen turnuvanın kupa töreninde dereceye girenlere sosyal mesafe dikkate alınarak ödülleri verildi.

Ödüller LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy tarafından takdim edildi.

U14 Kızlar Kategorisi:

1-Şahlanspor

2-YDÜ

3-Esat Çelebi Eczanesi

U 14 Erkek Kategorisi:

1-YDÜ A

2-YDÜ B

3-Yükseliş

U18 Kızlar Kategorisi:

1-Şahlanspor

2-UKÜ/TBS Solar

3-YDÜ

U18 Erkekler Kategorisi:

1-YDÜ B

2-YDÜ A

3-UKÜ