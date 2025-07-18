Lefkoşa ve Gazimağusa'da kaza: 2 Tutuklu

Polis Basın Bültenine göre, dün Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, Büşra Bilgiç (K-20) 131 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RG 164 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Çağlar Auto önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırım üzerine çıktı. O esnada kaldırım üzerinde park halinde bulunan ZE 909 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpıp, tekrar yola girdi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Büşra Bilgiç, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da da dün Başbuğ Sokak üzerinde, İbrahim Ece (E-37) 135 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PR 955 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Abadis Trading önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bir ikametgahın çevre duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralan olmadı.

Araç sürücüsü İbrahim Ece, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.