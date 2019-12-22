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Libya’da Hafter’e bağlı güçler Türk mürettebatı alıkoydu

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Libya’da ülkenin doğusunu kontrolünde tutan general Halife Hafter’e bağlı güçler, Türk mürettebatı bulunan kargo gemisini alıkoydu.
Libya’da Hafter’e bağlı güçler Türk mürettebatı alıkoydu

Ulusal Libya Ordusu’nun başındaki general Halife Hafter, iç savaşı devam eden Libya’nın doğu bölgelerini kontrol ediyor. Türkiye’nin askeri ve deniz sınırları konusunda anlaşma imzaladığı, uluslararası toplumun tanıdığı Libya Ulusal Hükümeti ise ülkenin batısını kontrol ediyor.

Reuters’a konuşan Ulusal Libya Ordusu sözcüsü, Grenada bandıralı kargo gemisinin, Derna kenti açıklarında, Libya karasularında ordu kuvvetleri tarafından durdurulduğunu söyledi.

Gemi, aynı kentte bulunan Ras al-Helal Limanı’na götürüldü. Burada geminin kontrol edileceği bildirildi. Ordu sözcüsü, geminin durdurulma anları ile üç Türk mürettebatın pasaport görüntülerini de Reuters’la paylaştı.

Libya’yla yapılan anlaşma, dün Meclis’te kabul edilmişti.

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