LTB’nin haftalık sosyal medya aktiviteleri sürüyor

Ülkemizde kontrollü olarak bazı işyerlerinin ve devlet dairelerinin hizmet vermeye
başladığı ancak kreş ve okulların kapalı olması dolayısıyla birçok yurttaş ve ailenin
evlerinde olduğu bu süreçte daha keyifli, eğlenceli, öğretici, sosyal ve sağlıklı zaman
geçirmesini sağlamak için Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bu hafta da sosyal medya
hesapları üzerinden yaptığı çalışmaları paylaşıyor.
4-10 Mayıs haftasında toplam 14 etkinlik sosyal medya üzerinden yayınlanacak.
Etkinlikler kapsamında LBO Müzisyenleri Kişisel Performanslar bölümünde Cahit
Kutrafalı, Müzik Evinde, Keyfin Yerinde konserleri çerçevesinde Ersen ve Zeliş
Evden Canlı Konseri, Şiddete Karşı Yan Yana projesinin Kadın ve Emek Videosu,
Sesli Kitap bölümünde LBT’den Hatice Tezcan’ın seslendirdiği Doğduğun Gece ve
İzel Seylani’nin seslendirdiği Bıcırık Todi, Evden Eve Şiirler bölümünde Yıltan
Taşçı’nın seslendirdiği Fikret Demirağ ‘dan Şiirin Vaktine Mezmur şiiri, Yıltan
Taşçı’nın seslendirdiği Filiz Naldöven’den Kimlik Çiçeği şiiri, Serkan Soyalan’ın
seslendirdiği Neşe Yaşın’dan Yurdunu Sevmeliymiş İnsan şiiri ve Yıltan Taşçı’nın
seslendirdiği Bülent Fevzioğlu’ndan Takvimler İçinde şiiri, Sesli Kitap bölümünde
LBT’den Hatice Tezcan’ın seslendirdiği Doğduğun Gece ve İzel Seylani’nin
seslendirdiği Bıcırık Todi, Evde Kal, Hareketli Kal bölümünde K.T.Fizyoterapistler
Birliği iş birliğinde Fiziksel Aktivite, Sahneden Eve Oyunlar bölümünde Lefkoşa
Belediye Tiyatrosu’ndan Deli Dumrul oyunu ve OBEB oyunu, Lefkoşa Belediye
Orkestrası 80’ler Konser Tekrarı ve Çocuktan Çocuğa Masallar’da Renk D.
Denerel’in seslendirdiği Pijamalı Zebra masalı LTB sosyal medya hesabından
paylaşılacak.
Program şöyle:
4 Mayıs Pazartesi
17.00 - LBO Müzisyenleri Kişisel Performanslar | Cahit Kutrafalı
21.00 - Şiddete Karşı Yan Yana - Kadın ve Emek (Video)
5 Mayıs Salı
11.30 - Sesli Kitap | İzel Seylani - Bıcırık Todi
17.00 - Evden Eve Şiirler | Fikret Demirağ - Şiirin Vaktine Mezmur Seslendiren:
Yıltan Taşçı
20.00 - Sahneden Eve Oyunlar | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - Deli Dumrul
6 Mayıs Çarşamba
11.30 - Çocuktan Çocuğa Masallar | Renk D. Denerel - Pijamalı Zebra
16.30 - Evden Eve Şiirler | Filiz Naldöven - Kimlik Çiçeği Seslendiren: Yıltan Taşçı
21:00 - Müzik Evinde | Ersen ve Zeliş Evden Canlı Konser
7 Mayıs Perşembe
17.00 - Evden Eve Şiirler | Neşe Yaşın - Yurdunu Sevmeliymiş İnsan
Seslendiren: Serkan Soyalan
21:00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Konser Tekrarı | 80’ler
8 Mayıs Cuma
10:30 Evde Kal, Hareketli Kal | K.T.F.B. iş birliğinde Fiziksel Aktivite
20.00 - Sahneden Eve Oyunlar | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - OBEB
9 Mayıs Cumartesi
11.00- Evden Eve Şiirler | Bülent Fevzioğlu-Takvimler İçinde Seslendiren:Yıltan Taşçı
10 Mayıs Pazar
11.30 - Sesli Kitap | Hatice Tezcan - Doğduğun Gece
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