LTB’nin haftalık sosyal medya aktiviteleri sürüyor

Ülkemizde kontrollü olarak bazı işyerlerinin ve devlet dairelerinin hizmet vermeye

başladığı ancak kreş ve okulların kapalı olması dolayısıyla birçok yurttaş ve ailenin

evlerinde olduğu bu süreçte daha keyifli, eğlenceli, öğretici, sosyal ve sağlıklı zaman

geçirmesini sağlamak için Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bu hafta da sosyal medya

hesapları üzerinden yaptığı çalışmaları paylaşıyor.



4-10 Mayıs haftasında toplam 14 etkinlik sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

Etkinlikler kapsamında LBO Müzisyenleri Kişisel Performanslar bölümünde Cahit

Kutrafalı, Müzik Evinde, Keyfin Yerinde konserleri çerçevesinde Ersen ve Zeliş

Evden Canlı Konseri, Şiddete Karşı Yan Yana projesinin Kadın ve Emek Videosu,

Sesli Kitap bölümünde LBT’den Hatice Tezcan’ın seslendirdiği Doğduğun Gece ve

İzel Seylani’nin seslendirdiği Bıcırık Todi, Evden Eve Şiirler bölümünde Yıltan

Taşçı’nın seslendirdiği Fikret Demirağ ‘dan Şiirin Vaktine Mezmur şiiri, Yıltan

Taşçı’nın seslendirdiği Filiz Naldöven’den Kimlik Çiçeği şiiri, Serkan Soyalan’ın

seslendirdiği Neşe Yaşın’dan Yurdunu Sevmeliymiş İnsan şiiri ve Yıltan Taşçı’nın

seslendirdiği Bülent Fevzioğlu’ndan Takvimler İçinde şiiri, Sesli Kitap bölümünde

LBT’den Hatice Tezcan’ın seslendirdiği Doğduğun Gece ve İzel Seylani’nin

seslendirdiği Bıcırık Todi, Evde Kal, Hareketli Kal bölümünde K.T.Fizyoterapistler

Birliği iş birliğinde Fiziksel Aktivite, Sahneden Eve Oyunlar bölümünde Lefkoşa

Belediye Tiyatrosu’ndan Deli Dumrul oyunu ve OBEB oyunu, Lefkoşa Belediye

Orkestrası 80’ler Konser Tekrarı ve Çocuktan Çocuğa Masallar’da Renk D.

Denerel’in seslendirdiği Pijamalı Zebra masalı LTB sosyal medya hesabından

paylaşılacak.

Program şöyle:

4 Mayıs Pazartesi

17.00 - LBO Müzisyenleri Kişisel Performanslar | Cahit Kutrafalı

21.00 - Şiddete Karşı Yan Yana - Kadın ve Emek (Video)

5 Mayıs Salı

11.30 - Sesli Kitap | İzel Seylani - Bıcırık Todi

17.00 - Evden Eve Şiirler | Fikret Demirağ - Şiirin Vaktine Mezmur Seslendiren:

Yıltan Taşçı

20.00 - Sahneden Eve Oyunlar | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - Deli Dumrul

6 Mayıs Çarşamba

11.30 - Çocuktan Çocuğa Masallar | Renk D. Denerel - Pijamalı Zebra

16.30 - Evden Eve Şiirler | Filiz Naldöven - Kimlik Çiçeği Seslendiren: Yıltan Taşçı

21:00 - Müzik Evinde | Ersen ve Zeliş Evden Canlı Konser

7 Mayıs Perşembe

17.00 - Evden Eve Şiirler | Neşe Yaşın - Yurdunu Sevmeliymiş İnsan

Seslendiren: Serkan Soyalan

21:00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Konser Tekrarı | 80’ler

8 Mayıs Cuma

10:30 Evde Kal, Hareketli Kal | K.T.F.B. iş birliğinde Fiziksel Aktivite

20.00 - Sahneden Eve Oyunlar | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - OBEB

9 Mayıs Cumartesi

11.00- Evden Eve Şiirler | Bülent Fevzioğlu-Takvimler İçinde Seslendiren:Yıltan Taşçı

10 Mayıs Pazar

11.30 - Sesli Kitap | Hatice Tezcan - Doğduğun Gece