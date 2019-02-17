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Mağusa’da huzur operasyonu

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16-17.02.2019 tarihleri ve 21:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir.
Mağusa’da huzur operasyonu

16-17.02.2019 tarihleri ve 21:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir.

Denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve bahis evleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek kumarhane yöneticileri ile birlikte aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca operasyon kapsamında yapılan kontrollerde ise beş 5 kişinin KKTC'de yasal statüleri olmadan ikamet ettiği tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 480 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 181 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 6 araç trafikten men edilmiştir.

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