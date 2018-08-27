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Mahfi Eğilmez cevapladı: Merkez Bankası bu aralar neden çok para bastı?

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TCMB, son dönemde karşılıksız para bastığı iddialarını yalanlamıştı
Mahfi Eğilmez cevapladı: Merkez Bankası bu aralar neden çok para bastı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde bastığı para miktarı tartışılırken ekonomist Mahfi Eğilmez’den de bir yorum geldi. Eğilmez, bayram gibi dönemlerde nakit talebi artarken Merkez Bankası’nın piyasaya para sürdüğünü söyledi ve "Bayram sonrasında bu paralar bankalara geri döner” dedi.

Eğilmez, sosyal medya hesabında “Merkez Bankası’nın son dönemde neden bu kadar para bastığı”sorusunu yanıtladı.

Eğilmez, şöyle yazdı:

"Bayramlarda alışveriş, kurban, seyahat derken bankalardan nakit para talebi artar. Merkez Bankası da bunu karşılamak için piyasaya ek para sürer (emisyon). Bayram sonrasında bu paralar bankalara geri döner, emisyon azalır.”

TCMB de son dönemde karşılıksız para bastığına yönelik iddiaları reddetmişti.

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