  • BIST 1.453
  • Altın 513,971
  • Dolar 8,5067
  • Euro 10,3531
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Meclis Genel Kurulu Toplandı

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 saatlik gecikmeyle saat 14.00’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplandı.
Meclis Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 saatlik gecikmeyle saat 14.00’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplandı.

Toplantının gündeminde, sunuşların ve güncel konuşmaların yanı sıra, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.

Gündemde ayrıca, “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”nin raporu da bulunuyor.

Toplantıda sorular bölümünde milletvekillerinin çeşitli konulardaki soruları da yer alacak.

Meclis Genel Kurulu, pazartesi günü yapması gereken toplantısını, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığındaki heyetin Ankara ziyareti nedeniyle bugüne ertelemişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Endişe verici varyantlardan nasıl korunabiliriz?10 Haziran 2021 Perşembe 13:32
  • Ziyamet- Kaleburnu, Kaleburnu-Dipkarpaz ve Dipkarpaz- Zaferburnu Yolu İçin, Temizlik Çalışması ve Açılış Yapıldı10 Haziran 2021 Perşembe 13:13
  • Kılıçdaroğlu: Özellikle demokrasi kültürü için varlığınız önemli10 Haziran 2021 Perşembe 13:04
  • Sadıkoğlu: “gençliğe ve spora her zaman destek verdik”10 Haziran 2021 Perşembe 12:58
  • Rogers: Hükümetin her alanda koordinasyon ve iletişim sorunu var!10 Haziran 2021 Perşembe 12:53
  • Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan bildirim10 Haziran 2021 Perşembe 12:29
  • Bir kişi daha hayallerine kavuştu, 1 milyonu aldı10 Haziran 2021 Perşembe 12:15
  • Çakıcı: TKP YG olarak karanlığa karşı aydınlık olmaya devam edeceğiz10 Haziran 2021 Perşembe 12:05
  • KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nden Kalkanlı'ya Anı Ormanı10 Haziran 2021 Perşembe 12:01
  • 18.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor10 Haziran 2021 Perşembe 11:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti