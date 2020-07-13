Meclis’ten ‘Geçiş Hakkı’ Deklarasyonu

Cumhuriyet Meclisi Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının imzası ile ortak bir deklarasyon yayınladı.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki siyasi partiler ortak deklarasyon yayınlayarak Güney Kıbrıs’ın Yeşil Hat Tüzüğü’nün tek yanlı olarak kurallarının uygulanmasını değiştirerek yabancıların iki taraf arasındaki seyahat engellemesi yönündeki uygulamasına son verilmesi gerektiği açıkladı.

Deklarasyon şöyle:

‘Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Yeşil Hat Tüzüğü’ne dair kuralların uygulamasını tek yanlı olarak değiştirerek, yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelleme yönünde uygulamalar başlattığı gözlemlenmektedir. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki taraf arasında bireylerin serbest dolaşımına, ve KKTC turizm faaliyetlerine ve ekonomisine zarar vereceği aşikar olan bu yaklaşıma derhal son verilmesi gerekmektedir.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki hakların yasaklayıcı bir mantıkla sınırlandırılması anlamını taşıyan bu uygulamaya derhal son vermesi ve AB yetkililerine de Rum tarafının bireylerin geçiş kapılarından geçiş hakları konusu