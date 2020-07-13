  • BIST 117.669
  • Altın 399,302
  • Dolar 6,8590
  • Euro 7,7728
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKASuriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

Meclis’ten ‘Geçiş Hakkı’ Deklarasyonu

» »
Cumhuriyet Meclisi Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının imzası ile ortak bir deklarasyon yayınladı.
Meclis’ten ‘Geçiş Hakkı’ Deklarasyonu

Cumhuriyet Meclisi Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarının imzası ile ortak bir deklarasyon yayınladı.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki siyasi partiler ortak deklarasyon yayınlayarak Güney Kıbrıs’ın Yeşil Hat Tüzüğü’nün tek yanlı olarak kurallarının uygulanmasını değiştirerek yabancıların iki taraf arasındaki seyahat engellemesi yönündeki uygulamasına son verilmesi gerektiği açıkladı.

Deklarasyon şöyle:
‘Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Yeşil Hat Tüzüğü’ne dair kuralların uygulamasını tek yanlı olarak değiştirerek, yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelleme yönünde uygulamalar başlattığı gözlemlenmektedir. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki taraf arasında bireylerin serbest dolaşımına, ve KKTC turizm faaliyetlerine ve ekonomisine zarar vereceği aşikar olan bu yaklaşıma derhal son verilmesi gerekmektedir.

meclis-1-930x410.jpgKKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partiler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki hakların yasaklayıcı bir mantıkla sınırlandırılması anlamını taşıyan bu uygulamaya derhal son vermesi ve AB yetkililerine de Rum tarafının bireylerin geçiş kapılarından geçiş hakları konusu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit Mclis'te sordu... Kapsamlı Polis raporu ne oldu?13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:40
  • Petrol, OPEC'in üretim kısıntılarını gevşetme işaretleri ile düştü13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:40
  • Mağusa Devlet Hastanesi'nde tespit edildi: 1 yolcunun PCR test sonucu pozitif!13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:37
  • KKTC kimlik kartlarını üreten darphane hizmet ihracatına hazırlanıyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:31
  • Milletvekilleri İle KKTC Master Takımı Bu Akşam Dostluk Maçında Karşılaşıyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:25
  • KTOEÖS'ün şok eylemine polis engeli13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:24
  • Mutluyaka’da Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:21
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın Yüksek Mahkeme’de açtığı dava ertelendi13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:20
  • Meclis toplandı: Askerlik (değişiklik) Yasa Tasarısı için ivedilik kararı alındı13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:14
  • Alsancak'a 5 buçuk saat boyunca elektrik verilemeyecek13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti