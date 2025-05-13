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Metehan'da 34 kilo havyar ile 10 kilo somon balığı ele geçirildi!

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Metehan Geçiş Kapısı’nda 34 kilo havyar ile 10 kilo somon balığı ele geçirildi.
Metehan'da 34 kilo havyar ile 10 kilo somon balığı ele geçirildi!

Lefkoşa Metehan Geçiş Kapısı’nda dün bir Ukraynalının kullandığı araçta 34 kilo havyar ile 10 kilo 300 gram somon balığı ele geçirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, valiz içerisinde Güney Kıbrıs’a sokulmaya çalışılan bu ürünlere Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca el konulduğunu yazdı.

Haberde, Ukraynalının önce gözaltına alındığı, ancak ceza ödemeyi kabul etmesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

-35 yaşındaki şahıs bıçaklandı

Gazete, bir diğer haberinde de, Güney Lefkoşa’da 35 yaşındaki bir şahsın dün evine giren hırsızlar tarafından bıçaklandığı bildirildi.

Haberde, şahsın aldığı bıçak darbesi nedeniyle ameliyata alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

 

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