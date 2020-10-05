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Milli Sporcu Emre Seven'in Mersin'den KKTC'ye Yüzme Hedefi Yarım Kaldı

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Milli sporcu Emre Seven, AA muhabirine, parkur boyunca birçok olumsuzlukla karşılaştığını söyledi.
Milli Sporcu Emre Seven'in Mersin'den KKTC'ye Yüzme Hedefi Yarım Kaldı

Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzerek gelmek için kulaç atan milli yüzücü Emre Seven, kötü hava koşulları nedeniyle mücadelesini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Yenişehir Belediyesi’nin organizasyonunda, Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından belirlenen kurallara göre Anamur ilçesindeki Anamurium Antik Kenti sahilinden dün denize açılan Seven'in KKTC'ye yüzme hayali tamamlanamadı.

"Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla yüzmeye başlayan Seven, hiçbir kara parçası ve deniz aracına temas etmeden 15 saat 46 dakika kulaç attıktan sonra parkurun 36,7'inci kilometresinde kötü hava koşulları nedeniyle denizden çıkmak zorunda kaldı.

Tekneye çıktığında gözyaşlarını tutamayan Seven'i, beraberindeki teknik heyet teskin etti.

Kendisine eşlik eden teknedeki teknik ekibin toplantısı sonucunda sudan çıktığını belirten Seven, "Çok isterdim kıyıya ayak basmayı ama olmadı. Nasip değilmiş. Burayı asla hafife almadım, daha çok çalışmam gerekiyor." diye konuştu.

Seven, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de yazılı açıklamasında, Emre Seven'in denemesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kaldığını bildirerek, "Hedeflediğimiz noktaya ulaşamamış olmanın üzüntüsünü değil, Emre'nin sağlıklı bir şekilde denizden çıkmasını ve bu organizasyonu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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