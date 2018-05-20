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Milos Park Homes’un başarı hikayesi DAÜ’de anlatıldı

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Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu ‘‘Marka Yönetimi’’  konulu seminerde Milos Park Homes’un başarı hikayesini İletişim Fakültesi öğrencileriyle paylaştı.
Milos Park Homes’un başarı hikayesi DAÜ’de anlatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü tarafından ‘‘Marka Yönetimi’’ konulu seminer düzenlendi. Seminerde, gayrimenkul sektöründe 32 yıllık tecrübeye sahip Blue Way Group bünyesindeki Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim İletişim Fakültesi öğrencileriyle biraraya gelerek Milos Park Homes’un başarı hikayesini paylaştı.

DAÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya, İletişim Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen, Harper Özbirim’in sunumuyla 2016 yılında Girne Alsancak’ta hayat bulan Milos Park Homes’un başarı hikayesinin anlatıldığı seminer gerçek hayattan bilgi ve deneyimlerin paylaşılması açısından oldukça verimli geçti.

Harper Özbirim, Milos’ta gerçekleştirdikleri projelerle müşteri odaklı pazarlama stratejilerini, sürdürülebilir iletişim faaliyetlerini ve müşterilerle kurulan duygusal bağın gerçek hayata yansıma sürecini örneklerle öğrencilere aktardı. Marka kimliği ve marka yönetiminin inceliklerinden bahseden Özbirim, kurumla bağdaşacak alanların belirlenmesinin önemine de değindi. Alsancak’ta çok kötü durumda olan Milos Değirmenleri’nin projenin çıkış noktası olduğunu belirten Özbirim, proje alanındaki ağaçların çoğunun zeytin ağacı olmasından dolayı Milos Park Homes’un logosunda zeytin ağacının yer aldığını ve doğal yaşamı koruyan doğayla iç içe bir proje olduğu için ‘‘Doğanın ruhu evinizde yaşayacak’’ sloganını kullandıklarını ifade etti. 

Harper Özbirim seminerin devamında Milos Park Homes’un sanat içerikli 16dört16 adlı showhouse lansman etkinliğine ait videoları öğrencilere sunarak lansman etkinlikleri ve etkinlik yönetimi süreciyle ilgi bilgileri de öğrencilerle paylaştı. Ayrıca Milos Park Homes projesinin   Hürriyet’in her yıl düzenlemiş olduğu Sign of the City ödülüne layık görüldüğünü de sözlerine ekledi. 

Öğrencilerin ilgi ile katılım sağladığı seminerin sonunda Harper Özbirim öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin sorularını yanıtladı. DAÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından Harper Özbirim’e plaket takdim edildi.

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