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Mustafa Tozakı’ya Ödülü Verildi

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9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Birincilik Ödülü Kazanan Mustafa Tozakı’ya Girne Belediyesinde Düzenlenen Törenle Para Ödülü Takdim Edildi
Mustafa Tozakı’ya Ödülü Verildi

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 19. Zeytin Festivali çerçevesinde ve Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ilk üç ödülü kazanan çizerlere, Covid 19 salgını sonucu bu yıl ödül töreni düzenlenmediği için parasal ödülleri iletildi.

9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın serbest konulu bölümünde Birincilik Ödülü (Altın Zeytin) kazanan ülkemiz çizerlerinden Mustafa Tozakı’ya, 26 Kasım 2020 tarihinde, Girne Belediyesi’nde düzenlenen özel bir törenle parasal ödülü Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü tarafından takdim edildi.

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Ödül töreninde, Girne Belediyesi yetkililerinin yanısıra, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği yetkilileride hazır bulundu. Ödül töreni öncesinde, konu hakkında aydınlatıcı bilgi veren Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak, “Pandemi ve karantina süreci nedeniyle bu yıl etkinliğimizi dijital ortamda kısıtlı bir şekilde geçekleştirdik. Ekim ayı içerisinde Zeytinlik Köyünde yapılması planlanan Zeytin Festivali çerçevesindeki Uluslararası Karikatür Töreni’ni yapamadık. Bu töreni 2021 yılına erteledik. Anısal ödül gecikebilir ama parasal ödülü vermek istedik. Ülkemizde ilk defa büyük ödül kazanmış Mustafa Tozakı bu sebeple bugün aramızda. Diğer ödülleri kazanan yarışmacılara da ilerleyen zamanda ödülleri verilecektir” dedi.

Mustafa Tozakı’ya parasal ödülünü takdim eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise “Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen, Korona ’ya inat yarışmaya, 62 ülkeden 289 karikatürcü 887 eser ile katıldı. Bu bizim için, Kuzey Kıbrıs için ve Girne Belediyesi için çok önemlidir. Bu yıl ilk kez serbest kategoride ülkemizden bir sanatçının birincilik ödülünü kazanması da benim için ayrı bir mutluluktur. Mustafa Tozakı arkadaşımızı bu başarısından dolayı kutluyorum. Katılan herkese teşekkür eder, emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneğine çok çok teşekkür ediyorum ”dedi. 

 

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