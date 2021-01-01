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Narkotik Polisinden “Noel Baba” operasyonu

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Narkotik Polisinden “Noel Baba” operasyonu
Narkotik Polisinden “Noel Baba” operasyonu

Girne’de herkesin yılbaşı partisi hazırlığı yaptığı saatlerde narkotik polisleri Noel Baba operasyonu yaparak tasarruflarında 832 adet mdma türü uyuşturucu hap bulunan zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek’i tutuklayarak dün mahkeme huzuruna çıkardı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Ahmet Bayram 31 Aralık 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine Girne adresinde sakin zanlı Ali SOLMAZ’ın alınan ihbar üzerine ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 832 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis yapılan soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı görülen zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek’in tutuklandığını ve söz konusu haplar ile ilgili izahat istendiğinde halen aranmakta olan bir şahsın Ahmet Şimşek’in yönlendirmesi ile konu hapları ithal ettirdiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis meselenin soruşturmasının devam ettiğini arana bir şahsın bulunduğunu belirterek tahkikat maksatlı zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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