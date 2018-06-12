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Near East Bank’ın Kobi Desteği Sürüyor

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Near East Bank, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Kobi Geliştirme Merkezi ile imzalanan Kobi ve Esnafa yönelik Faiz Destekli Kredi Protokolü kapsamında 14 Mayıs 2018’den başlayarak kredi taleplerine onay vermeye başladı.
Near East Bank’ın Kobi Desteği Sürüyor

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle fark yaratan  Near East Bank, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Kobi Geliştirme Merkezi ile imzalanan Kobi ve Esnafa yönelik Faiz Destekli Kredi Protokolü kapsamında 14 Mayıs 2018’den başlayarak kredi taleplerine onay vermeye başladı.

Ülke ekonomisinin nefes borusu olarak gördüğü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) özel önem vermeyi sürdüren Near East Bank, “Kobi Yapılanma ve İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi Programı” ile Kobi’lerin işlerinin büyümeleri, rekabette öne çıkmaları, KKTC ekonomisine ivme kazandırmaları, imalat alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin kendilerini geliştirmelerini amaçlıyor.

İşletme sahiplerine yatırım ve yapılanmaya yönelik %60 faiz desteği ile 100 bin TL işletme kredisi, hak ediş usülü yatırım kredisi olarak ise 200 bin TL kredi üst limiti olarak öngörülen Esnaf Kredilerinden yararlanmak isteyenlerfaiz oranının %6.4’lük kısmını ödeyecekler. İlk 3 ay ödemesiz olarak kullandırılabilecek kredinin süresi ise ödemesiz dönem dahil 48 ay olarak belirlendi.

Near East Bank’ın her zaman piyasanın nabzını tutan banka olduğunu bildirenNear East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını yakından izlediklerini belirterek, Kobi’lere verdikleri desteklerle KKTC ekonomisine nefes aldıracak kaynak aktarmayı sürdüreceklerini dilegetirdi. Lha

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