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Nijerya’da 280’den fazla öğrenci kaçırıldı

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Nijerya’nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde 280’den fazla Nijeryalı öğrenci kaçırıldı.
Nijerya’da 280’den fazla öğrenci kaçırıldı

Nijerya’da yüzlerce öğrenci motosikletli saldırganlar tarafından kaçırıldı.
 

Ülkenin kuzeybatısındaki Kaduna eyaletine bağlı Kuriga kasabasında yaşları 8 ila 15 arasında değişen 280’den fazla öğrenci öğretmeniyle kaçırıldı.

Kaduna Valisi Uba Sani kaçırılma olayını doğrularken, 187’sinin ortaokul, 125’nin ilkokul öğrencisi olduğunu ve 25’inin geri döndüğünü söyledi.

Vali, bütün çocukların kurtarılacağı sözünü verdi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Kaçmayı başaran öğretmen bölge halkının öğrencileri kurtarmaya çalıştığını ancak saldırganların yerel halkı etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Görgü tanıkları bir kız öğrencinin silahlı saldırgan tarafından vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kasabadaki her ailenin kaçırılanlar arasında çocuğu olduğu düşünülürken, çocukların bulunması için askeri operasyon başlatıldı.

Ocak ayında da saldırganlar bölgede bir okul müdürünü öldürdü ve karısını kaçırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Birleşmiş Milletler Nijerya ofisi, şiddet olaylarından kaçarak bir kampa sığınan en az 200 kişinin Borno eyaletinin Gamboru Ngala kasabasında Kamerun sınırı yakınlarında yakacak odun toplarken pusuya düşürülüp kaçırıldığını duyurmuştu.

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