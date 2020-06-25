  • BIST 114.449
  • Altın 387,887
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,7211
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Nöbetçi Eczaneler - 25 Haziran 2019

» »
Nöbetçi Eczaneler - 25 Haziran 2019
Nöbetçi Eczaneler - 25 Haziran 2019

NÖBETÇİ ECZANELER

LEFKOŞA

 

Hacet Sok.8/c Din Sitesi Karşısı İş Bankası Yanı Hamitköy
Tel: 03922256161

TUNA ECZANESİ
Şht.ecvet Yusuf Cad. Hacıbulgur Apt.no:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir
Tel: 03922277874

ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.gaz.hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lemar Yolu
Tel: 03922235180

 

GİRNE

 

NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak
Tel: 03928213088

 

SERTAÇ ECZANESİ
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
Tel: 03928159067

 

MAĞUSA

TANYA SALİMER ECZ
Canova Benzin İstasyonu Yanı Baykal
Tel: 03923669988

 

TARABYA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazi Polis Emeklileri Derneği Karşısıziraat Bank Yanı.
Tel: 03923651607

 

Güzelyurt

 

ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.
Tel: 03927147052Nöbet

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (13 Haziran 2020)13 Haziran 2020 Cumartesi 10:35
  • Nöbetçi Eczaneler (12 Haziran 2020)12 Haziran 2020 Cuma 11:35
  • Nöbetçi Eczaneler (11 Haziran 2020)11 Haziran 2020 Perşembe 10:48
  • Nöbetçi Eczaneler (6 Haziran 2020)06 Haziran 2020 Cumartesi 09:22
  • Nöbetçi Eczaneler (1 Haziran 2020)01 Haziran 2020 Pazartesi 09:37
  • Nöbetçi Eczaneler (30 Mayıs 2020)30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:38
  • KKTC Nöbetçi Eczaneler (29 Mayıs 2020)29 Mayıs 2020 Cuma 09:32
  • Nöbetçi Eczaneler ( 27 Mayıs 2020 )27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:27
  • Nöbetçi Eczaneler (26 Mayıs 2020)26 Mayıs 2020 Salı 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (23 Mayıs 2020)23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti