Nöbetçi Eczaneler - 25 Haziran 2019

NÖBETÇİ ECZANELER
LEFKOŞA
Hacet Sok.8/c Din Sitesi Karşısı İş Bankası Yanı Hamitköy
Tel: 03922256161
TUNA ECZANESİ
Şht.ecvet Yusuf Cad. Hacıbulgur Apt.no:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir
Tel: 03922277874
ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.gaz.hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lemar Yolu
Tel: 03922235180
GİRNE
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak
Tel: 03928213088
SERTAÇ ECZANESİ
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
Tel: 03928159067
MAĞUSA
TANYA SALİMER ECZ
Canova Benzin İstasyonu Yanı Baykal
Tel: 03923669988
TARABYA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazi Polis Emeklileri Derneği Karşısıziraat Bank Yanı.
Tel: 03923651607
Güzelyurt
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.
Tel: 03927147052Nöbet
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