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Noyanlar Şirketler Grubu 2 yeni konsept butik projesini müşterileri ile buluşturuyor

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Noyanlar Şirketler Grubu Gazimağusa, İskele, Geçitkale’den sonra şimdi de Erenköy ve Karpaz’da 2 yeni konsept butik projesi müşterileri ile buluşturuyor.
Noyanlar Şirketler Grubu 2 yeni konsept butik projesini müşterileri ile buluşturuyor

Noyanlar Şirketler Grubu 50 yıllık gelenek, tecrübe ve güvenle müthiş projeleri ile 2023 yılına damgasını vurdu. 50’nci yılına özel Erenköy ve Karpaz’da 2 konsept butik projesini müşterileri ile buluşturacağını duyurdu.

Yeni Erenköy’ün deniz kokan doğal yapısı ve denize bir nefes kadar yakın Sky Diora Residence butik sitesinde kendinizi evinizde hissedeceğiniz konfor alanlarını, muhteşem havuzlarını ve keyifli ortak kullanım alanlarını bulacağınız eşsiz bir hizmet anlayışı ön planda tutuluyor.

Bir diğer proje ise Karpaz’ın eşsiz ve doğal güzellikleri içerisinde geçmişi 10. yüzyıla dayanan Ayfilon (Agios Philon) tarihi kilisesine ve sahiline sadece yürüme mesafesinde olan maksimum konfor anlayışıyla geliştirip hayata geçirdiğimiz Elysıan Ayfilon projesi. Büyük ve kaotik şehirlerde artık unuttuğumuz yeşili, temiz gökyüzünü ve havayı, denizi ve stressiz sıcak ortamı sunmak için yola çıkılan bu butik projede arzu eden herkes yaşamın tadını çıkartabilecek.

Doğayı, tarihi, denizi ve sakin bir yaşamı ayağınıza kadar getiren bu projelerden yararlanmak isteyen herkes ön satışa özel uygun fiyatlardan yararlanabilirler.

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