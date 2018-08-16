’Ölüm yasağını kaldırdım, ölen yok’

Manisa’nın Saruhanlı İlçesi’ne bağlı Tirkeş Mahallesi’nin Muhtarı Bilal Arslan, geçen yıl koyduğu ölüm yasağını kaldırdığını açıkladı.

Camilerinin yıkılmasınından sonra ellerinde bulunan tek tabutun kırılması nedeniyle, mahalle sakinlerinin ölmesini yasaklayan Muhtar Arslan, "Almanya’dan tabut gönderildi. Yasağı kaldırdım ama ölen yok. İlk ölene çeyrek altın takacağım. Ölecek talihliyi bekliyorum, altın elimde kaldı" dedi.

Tabutlarının "sıfır" olduğunu söyleyen Muhtar Arslan, "Tabutumuza ilk girene küçük altın hediye edeceğim. Altını tabutun üzerine koyacağım. İsterse öbür tarafa görür, isterse ailesi alır" dedi.

Camilerini bitirdiklerini, tabutlarının olduğunu ve ölecek talihliyi beklediklerini söyleyen Muhtar, bu kez de köylerinin suyu olmamasından şikayet etti. Muhtar Arslan, "Köyümüzde bir yudum su yok. Abdestsiz mi gömelim cenazeleri?" diyerek köylerinin durumunu gözler önüne serdi.