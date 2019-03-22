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Onaylanmamış limandan KKTC’ye giriş yaptı, tutuklandı

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Onaylanmamış limandan KKTC’ye giriş yaptı, tutuklandı
Onaylanmamış limandan KKTC’ye giriş yaptı, tutuklandı

21.03.2019 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Gazimağusa’da tespit edilen S.A.(E-28)’nın, henüz tespit edilemeyen onaylanmış liman olmayan bir yerden kanunuz olarak KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor

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