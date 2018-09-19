Önce Seks Sonra Evlilik

Kamboçya'da sıradışı bir gelenek var. Aileler henüz 15 yaşındaki çocuklarına bir ‘aşk kulübesi’ inşa ediyor ve seks yapmanın zamanının geldiğini söylüyorlar. Kamboçya’nın Kreung Kabilesi’nde genç kızlar eşlerini ‘aşk kulübelerinde’ önce seks yaparak tanıyor, aralarında ten uyumunu yakalarlarsa hayatlarına devam ediyorlar.



Marie Claire için Fiona Macgregor’un hazırladığı, fotoğraflarını Louis Quail’in çektiği bu haber sizi de çok şaşırtacak!

Kamboçya Ormanı’nın kalbinde yer alan köyde, saat akşam sekizi gösteriyor. Orman, herhangi bir gece kulübünden çok daha karanlık. Oysa bu tenha köyün gençleri için karanlık büyük bir avantaj. Açık havada yakılan ateşin etrafında sadece birkaç siluetin dans ettiği görülüyor, diğerleri cilveli bir şekilde kıkır kıkır gülüyor. Parti sona erdiğinde genç kızların hiçbiri flört ettikleri erkekleri bırakıp da evlerine dönmek zorunda değil. Tam tersi; seçtikleri kişiyle küçük aşk kulübelerine, ailelerinin onlar için özel olarak inşa ettiği minyatür aşk evlerine (ki bu evler ailelerinin evine birkaç metre mesafede) gidip seks yapıyorlar.



Ten uyumu önemli...



Kuzeydoğu Kamboçya’nın bereketli ve ormanlık Ratanakiri Bölgesi’nde yaşayan Kreung Kabilesi’ne göre ten uyumu, güçlü bir toplumun temel yapı taşını oluşturuyor. Zaten cinsel açıdan kimyanın tutmasını bir ömür boyu beraber olabileceklerinin işareti olarak görüyorlar. Böylelikle boşanmalar ya da tecavüz vakaları da bu kabilede çok ender görülüyor. Kendi içinde riskler taşısa da genç kızların birlikte olacakları erkekleri bizzat kendilerinin seçmesi de özgüvenlerini arttırıyor. Gerçek aşkı bulma konusunda bu kulübelerin onlara ne kadar yardımcı olduğunu anlatmaya çalışan 17 yaşındaki Nang Chan; “Aşk kulübelerinin yüzlerce yıllık bir geçmişi var” diyor ve ekliyor; “Bu kulübeler bize özgürlük getiriyor. Hoşlandığımız erkeği tanımamız ve onunla bir ömür geçirip geçiremeyeceğimize karar vermemiz için harika bir yol.” Gayet güçlü ve kendinden emin düşünceleri var Nang’ın; “Eğer geceyi kulübemde geçirmek isteyen kişiden hoşlanmadıysam bana dokunmasına izin vermem. O gece sadece sohbet edip uyuruz. Ancak birbirimiz için özelsek ya da aşıksak durum değişir. Yine de bir gün gelip de sevgim biterse ve bir erkeği ondan daha çekici bulursam seks yapmayı bırakırız.”



Kimse kimseyi yadırgamıyor



Burada hayat, elektriği, hatta çoğu zaman suyu dahi olmayan bambu evlerde geçiyor. Yaşlılar gölgede tembellik yaparken çocuklar etrafta tavuklar, köpekler ve domuzlarla oynuyor ya da koşturuyor. Erkekler kurmalı yaylarıyla birlikte vahşi domuzları, fareleri ve orman kuşlarını avlıyorlar; akşam eşleri güzel bir yemek pişirebilsin diye. Nang’ın kendi kulübesi olsa da halen ailesiyle birlikte yemek yiyor ve zamanının çoğunu onlarla geçiriyor. Tabii her gecenin sonunda kendi kulübesine dönüyor ve geceyi olası partneriyle birlikte yeni deneyimler yaşayarak geçiriyor. “Bazen erkekler gece için önceden randevu alıyor. İstediğiniz kadar erkeği kabul edebiliyorsunuz. Kimse kimseyi yargılamıyor” diyor. Nang Chan’ın yatak odası işini bilen, baştan çıkarıcı bir kadından izler taşımıyor. Aksine bambudan yapılmış derme çatma yatağı, çiçek desenli yastıkları ve üzeri çizgi film karakterleriyle süslü bir battaniyesi var. Ancak Nang kendine o kadar güveniyor ki; yatıya gelen misafirlerini nasıl ağırlaması gerektiği konusunda hiç tereddüt yaşamıyor ve “15 yaşımdayken kulübem oldu. O zamandan beri birlikte olduğum erkek arkadaşlarımdan sadece dört tanesi benim için çok özel” diyor. Chan’ın söylediğine göre o ve diğer genç kızların, herhangi bir fiziksel ilişkiye girmeden önce koydukları katı kurallar var. Bu kurallara göre erkekler onlara olan aşklarını zor sorulara cevap vererek kanıtlamak zorundalar.



Tabii bununla da bitmiyor; o gece içeri girebilmek ve kalplerini kazanabilmek için sonsuz aşk yeminleri etmeleri gerekiyor. Tüm bunlara rağmen yine de bir pırıltı olmazsa, aşk kulübesi ilişkisi arkadaşlıktan öteye geçmiyor. Bu kadar olağan gelişen bir durumun akıllarda soru işaretleri oluşturması gayet doğal. “Hamile kalmaktan korkuyorum ama bunu nasıl önleyeceğimiz bize öğretildi. Ayrıca erkekler her zaman sorumlu davranır ve prezervatif kullanırlar” diyor Chan ve ekliyor; “Eğer gerçekten hoşlandıysak o erkekle birlikte oluyoruz, diğer kültürlerdeki genç kızlar nasıl davranıyor bilmiyorum ama biz Kreug’larda bu böyle. Güçlü ve sözü geçen erkekler değil, biz kadınlarız.” Bundan tam otuz yıl önce Nang’ın annesi Galung (45) ve babası Pang (56), Galung’un aşk kulübesinde tanışmışlar. İkisinin de hemfikir olduğu bir nokta var; aşk kulübeleri genç kızlara özgürlük ve kendilerine güven duygusu kazandırıyor. Böylelikle evlilikler de daha sağlıklı ve sağlam bir temele oturuyor. Kreung erkekleri, aşk kulübesi olan genç kızlara yaklaşmakta biraz çekingenler. Bu yüzden haftalarca, hatta aylarca bekledikleri de oluyor. Bunun tek nedeni reddedilme korkusu... Anne ve babaların ise kızlarına verdikleri belirli bir öğüt yok. Bunun yerine, çocuklarını kendine güvenli bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyorlar. Bu şekilde kızlarının doğru kararlar alabileceklerine inanıyorlar. Kreung kızlarından biri yanlış erkeği seçse ve ondan hamile kalsa bile bu durum itibarını zedelemiyor. Bu tip ‘istenmeyen durumlar’ için özel ve doğal bir fomülleri var; metanol ve kırkayak içeren özel bir kokteyl içiriyorlar.



Bu ertesi gün hapı gibi, tabii biraz daha ilkel hali. Ancak Kreung Kabilesi’nin gelenekleri de artık acımasızca ‘çağdaş’ dünyanın getirdikleri ile sarsılabiliyor. Porno Kazaları Köylerdeki kadınlara saygı duymak, genç erkeklerin daha küçük bir çocukken büyüklerinden öğrendikleri gelenekken, bugün birçok köyde bulunan televizyon ve gitgide yaygınlaşan cep telefonu kullanımı erkeklerini ne yazık ki bir hayli olumsuz etkilemiş. “Önceleri bu sorun değildi fakat davranışları gitgide değişmeye ve kabalaşmaya başladı. Artık televizyonda ya da internette porno film izleyebiliyorlar ve orada gördükleri gibi davranmaya çalışıyorlar. Biz genç kızlar bu durumdan endişeliyiz. Keşke bizlere eskisi gibi iyi davransalar ve geleceğimizi devam ettirebilsek” diyor 17 yaşındaki Poeun ve ekliyor; “Evlenip çocuk yapmak istediğim erkeği bulduğumda ben de kendi kızıma aşk kulübesi inşa edeceğim. Böylece kendini ve cinselliği tanıyabilir. Eğer kadınsanız bu harika bir gelenek. Umarım sona ermez.”