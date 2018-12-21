Osman Tuğsal'ın video klibi Türkiye müzik televizyonlarında (VİDEO KLİP)

Ülkemizin genç sanatçılarından Osman Tuğsal, Sony Müzik etiketi altında üç şarkıdan oluşan “Sonunda buldum” isimli albümü ile dijital müzik platformlarda yerini almaya başladı.

Sanatçının “Sonunda buldum”, “Tenine çarpınca rüzgar” ve “Küçük kızımız” isimli şarkılarından oluşan albümü uzun bir çalışma sürecinin ardından dinleyicilerin beğenisine sunuluyor. “Sonunda buldum” isimli sanatçının ilk albümündeki tüm şarkıların söz, müzik ve düzenlemeleri Osman Tuğsal’a ait. Sanatçını albümü ile ayni ismi taşıyan, Lefkoşa sokaklarında çektiği “Sonunda buldum” şarkısının video klibi de Türkiye’nin müzik televizyonlarında da izleyicilerle buluşmaya başladı.

“ÇOK FARKLI BİR HEYECAN YAŞIYORUZ”

Sanatçı, albümün çıkışı öncesinde keyifli bir çalışma sürecinin ardından çok farklı bir heyecan yaşadığını ifade etmişti. Osman Tuğsal, şarkıların ortaya çıkmasında, üretim aşamasında ve şarkılarının dinleyicilerle buluşmasında farklı aşamalarda kendisine büyük destek ve katkı koyan sanatçı dostları Hüseyin User, Cağıl Işgüzar ve Emre Yazgın’a teşekkür etti. Tuğsal bu Kıbrıslı sanatçıların desteği ile önemli bir adım attığını ve müzik çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı.

OSMAN TUĞSAL KİMDİR?

Osman Tuğsal, 14 Ekim 1998, Lefkoşa, Kıbrıs’ta doğdu. Londra Westminster Üniversitesi’nde müzik eğitimi alan şarkıcı/söz yazarı ülke içinde ve dışında birçok

mekanda sahne aldı ve konserler verdi. Müziğe küçük yaşlarda başlayan sanatçı önce keman, ardından piyano ve gitar eğitimi aldı. Üç şarkıdan oluşan ve çıkış şarkısıyla aynı adı taşıyan “Sonunda Buldum” isimli albümü sanatçının ilk müzik albümü olma özelliği taşıyor.

Türkçe ve İngilizce birçok şarkı sözü ve bestesi olan sanatçı kendi bestelerinin prodüktörlüğünü yapmaktadır.