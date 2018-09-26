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Oyun kuralları irdelendi

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu işbirliğinde her yıl sezon öncesi gerçekleştirilen oyun kuralları semineri önceki akşam KTSYD Konferans Salonu’nda yapıldı.
Oyun kuralları irdelendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu işbirliğinde her yıl sezon öncesi gerçekleştirilen oyun kuralları semineri önceki akşam KTSYD Konferans Salonu’nda yapıldı.

KTFF EPAK Üyesi Derviş AtakanIn verdiği seminerde görüntülerle pozisyonların yorumu ve uygulanması gereken kurallar hatırlatıldı.

Seminerde spor yazarları görüntüler üzerinde de sorular sorarak seminer tamamlandı.

Seminer sonunda KTSYD Başkanı Çelen Oben KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’a işbirliğinden dolayı teşekkür plaketi sundu.

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