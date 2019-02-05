Özçınar: Geri dönüşümde örnek bir kent olmak istiyoruz

Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan atık suyun yeniden kullanımı için yapılacak olan ve AB tarafından finanse edilen sulama sisteminin başlangıç etkinliği yapıldı.

Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan atık suyun yeniden kullanımı için yapılacak olan ve AB tarafından finanse edilen sulama sisteminin başlangıç etkinliği yapıldı.

2.14 milyon Euro değerindeki proje ile bir su depolama havuzu ve sulama dağıtım sistemi inşa edilerek, her yıl 500 milyon litre yüksek kalite suyun güvenli bir biçimde yeniden kullanılması sağlanacak.

Güzelyurt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi’nde yer alan proje başlangıç etkinliğinde ilk söz alan AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Alain Toaris, iklim değişikliklerinden dolayı yer altı sularında azalma ve tuzlanma meydana geldiğini belirterek, bu projenin bu duruma alternatif önemli bir proje olduğunu kaydetti.

Toaris, arıtılan suyun yeniden güvenilir bir şekilde kullanılmasının önemine değinerek, bu su kaynağının üreticilerin tarım faaliyetleri açısından yaralı olacağını söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da atık su arıtma projesinin uzun soluklu bir süreç olduğunu ve bu noktaya gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, arıtılan suyun bahçelere aktarılmasının bölge için önemli olduğuna işaret etti.

Özçınar, suyun bir damlasının dahi korunması adına geri dönüşüme önem verdiklerini belirterek, bu tesisin büyütülerek kapasitesinin artırılması, korunarak iyi değerlendirilmesi için çalıştıklarını ve geri dönüşümde örnek bir kent olmak istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından projeyle ilgili teknik bilgiler verilerek, proje alanı gezildi.