Özel Gereksinimli Gençler " Engelsiz Kent Ankara Sosyal Farkındalık Kültür ve Sanat Festivali"’ne katıldı

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti Tüm Engelliler Konfederasyonunun ve Pursaklar Belediyesi’nin davetlisi olarak , 5- 9 Aralık tarihleri aranda Engelsiz Kent Ankara Sosyal Farkındalik Kultur ve Sanat Festivali’ne katıldı.

Merkezden 4 özel gereksinimli genç, 2 eğitmen ve 1sorumlu olmak üzere 7 kisilik heyetin katıldığı festivalde, özel gereksinimli gençler, kendi el emekleri ile yaptıkları ürünlerin sergilendiği bir de stant açarak KKTC’yi temsil etti.

Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler, Anıtkabir’i de ziyaret etti.