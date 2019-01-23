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Özersay Afganistan Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Afganistan’ın Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir’de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Afganistan Dışişleri Bakanı’na bir taziye mesajı gönderdi.
Özersay Afganistan Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Afganistan’ın Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir’de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Afganistan Dışişleri Bakanı’na bir taziye mesajı gönderdi.

Bakan Özersay mesajında, çok sayıda Afgan güvenlik güçleri mensubunun hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak derin üzüntüsünü dile getirerek, Bakanlığımız ve KKTC Hükümeti adına yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, Afganistan halkına da başsağlığı diledi.

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