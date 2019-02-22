Özersay Bangladeş Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dakka’nın tarihi Chawkbazar mahallesinde önceki akşam meydana gelen yangın felaketine ilişkin Bangladeş Dışişleri Bakanı’na bir taziye mesajı gönderdi.
Bakan Özersay mesajında, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı yangına ilişkin olarak derin üzüntüsünü dile getirerek, Bakanlığı ve KKTC Hükümeti adına yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, Bangladeş halkına da başsağlığı diledi.
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