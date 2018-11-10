Pablo Escobar'ın eşi sessizliğini bozdu: 14 yaşımda beni kürtaja zorladı

Eşi, Pablo Escobar'ın 1993'te öldürülmesinden beri ilk kez anı kitabı yayımladı. 523 sayfalık kitapta 12 yaşında aşık olduğu adamın nasıl uyuşturu baronuna ve psikopata dönüştüğünü, bu yüzden çektiği acıları anlattı

Eşi, Pablo Escobar'ın 1993'te öldürülmesinden beri ilk kez anı kitabı yayımladı. 523 sayfalık kitapta 12 yaşında aşık olduğu adamın nasıl uyuşturu baronuna ve psikopata dönüştüğünü, bu yüzden çektiği acıları anlatan Maria Henao, verdiği röportajda da kocasının ulusa verdiği devasa zarardan ötürü tüm Kolombiyalılardan özür diledi.

Gelmiş geçmiş en acımasız suçlulardan biri olarak tarihe geçmekle birlikte bazılarınca mitleştirilen Pablo Escobar'a ışık tutan yeni bir kitap yayımlanıyor.

15 Kasım'da piyasaya çıkacak 'Pablo Escobar'la Hayatım ve Hapsim' isimli anı kitabının yazarı, bizzat uyuşturucu karteli baronunun eşi Maria Victoria Henao.

Escobar'la hayatına ilk kez geniş çaplı açıklama getiren Maria Henao, kitabın girişinde "Yıllarca sakladığım sır" başlığı altında ıstırap dolu bir anısını aktararak işareti veriyor.

12 yaşındayken kendisinden 11 yaş büyük Pablo'ya aşık olup 14 yaşında hamile kalan, ama hamile olduğunu bilmeyen Maria'yı Escobar merdiven altı bir kliniğe götürüp zorla kürtaj yaptırmış. Sedyede yatarken yaşlı bir kadının rahmine bir sürü plastik tüp yerleştirdiğini, kendisine bunun hamileliği önleme yöntemi olduğunun söylendiğini aktaran Maria'nın ardından günlerce kanaması ve çok şiddetli ağrıları olmuş.

Aradan zaman ve epey terapi geçtikten sonra artık bunu en temel haklarının ihlali olarak gördüğünü ve kendini tecavüze uğramış hissettiğini belirten Maria, zorla kürtajı bugüne dek kendi çocuklarından bile saklamış.

'CİNSEL İLİŞKİYE HAZIR DEĞİLKEN'

"44 yıldır sakladığım bu acı sırrı açıklayacak cesareti bulmak için kendi tarihimle bağlantı kurup ruhumun derinliklerine inebilmem gerekiyordu" diyen Maria'nın aslında Pablo ile ilk cinsel beraberliği de zorla olmuş. Kitapta korkudan adeta felç geçirdiğini, çünkü hazır olmadığını, şehvet hissetmediği gibi bu mahrem temasın ne anlama geldiğini anlayabilecek donanıma sahip olmadığını anlatıyor.

MEZAR HIRSIZINDAN BİR NUMARALI SUÇLUYA

Kolombiya'nın genç kuşaklarının kokain işi için ne çok kan döküldüğünü anlaması umuduyla sessizliğini bozduğunu söyleyen Henao'nun kaleme aldığı 523 sayfalık anı kitabı, Escobar'ın mezar hırsızlığından dünyanın en çok aranan firarisine dönüşmesini birinci elden mercek altına alıyor.

ZENGİN KIZ ÇOCUĞU İLE FAKİR DELİKANLI

Medellin yakınındaki Envigado bölgesinin zengin, geleneksel bir ailesinden gelen ve ailesine isyan edip mahallede Vespa ile tur atan Escobar'a aşık olan Henao, 15 yaşında evlendiklerinde kocası tarafından sarı bisikletten serenatlara uzanan hediye yağmurlarına tutulmuş.

EVLENİR EVLENMEZ ORTADAN KAYBOLMALAR VE ALDATMALAR

Başta kendini beyaz atlı prensini bulmuş masal prensesi gibi hissettiğini yazan Henao, ama kocasının uzun süreler boyu, açıklama getirmediği şekilde ortadan kaybolması, sürekli başka kadınlarla flört etmesiyle baş etmek zorunda kaldığını, üstüne servet sahibi oldukça Escobar'ın hilebaz, çıkarcı ve paranoyak hale geldiğini belirtti.

'İŞLERİNİ BİZE ANLATMAZDI'

Kocasının organize suç faaliyetleriyle ilgili kendisini bilgilendirmediğini savunan Henao, Escobar'ın 1984'te Adalet Bakanı Rodrigo Lara'ya suikast düzenlemesinin ardından başkanlık adayı öldürüp yolcu uçağı havaya uçurmak dahil devletle savaşa giriştiği döneme de değindi.

1993'TEN SONRA YENİ BİR YAŞAM

Escobar'la çok kısa görüşmeler için çocuklarla birlikte gözleri kapalı halde güvenli evlere götürüldüklerini anlatan Henao, 1993'te Escobar'ın damda polisle girdiği çatışmada öldürülmesinin ardından ailesinin intikam suikastina kurban gitmemesi için çılgınca sığınacak ülke aradı. Almanya ve Mozambik gibi ülkelerden ret yanıtı alması sonrası Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yerleşip isimlerini değiştirdiler.

1999'da kara para aklamadan, bu yıl da Kolombiyalı bir uyşturucu kaçaksının para saklamasına yardımcı olmaktan gözaltına alındılar. Ama suçlamaları reddeden ve eski soyadları yüzünden hedef alındılarını savunan Henoa, çarşamba günü Kolombiya'nın W Radyo'suna mülakat verdi.

GERİYE KALAN 'ACI, UTANÇ, HAYAL KIRIKLIĞI'

Söze kocasının ulusa verdiği devasa zarardan ötürü tüm Kolombiyalılardan özür dileyerek başlayan Henoa, mülakat boyunca kocasından 'Pablo Escobar' diye söz etti. Hayatının aşkı olmuş adam için artık acı, derin utanç ve hayal kırıklığı karışımı bir his içinde olduğunu ifade etti.

KATİLİN OĞLU, KURBANLARIN OĞULLARIYLA

2009 tarihli bir belgeselde de Escobar’ın Sebastian Marroquin adını kullanan oğlu, babası tarafından öldürtülen bakan Lara'nın ve kartelin bir diğer önde gelen kurbanının çocuklarıyla biraraya gelip tarziyede bulunmuştu.

'PARADA YÜZÜYORLAR' İDDİASI

Ailenin tersi çabasına karşın Netflix'in Narcos dizisinin de etkisiyle bir kesim hala Escobar'ı ilahlaştırıyor. Ailenin masumiyet iddiasını inandırıcı bulmayanlar da var. El Tiempo gazetesinde köşe yazan Maria Isabel Rueda, Henao’nun kitabıyla ilgili "kanın oluk oluk akması sayesinde altından nehirlerde ailece yüzdüklerini bilen utanmaz bir hanımefendinin mazaretleri" ithamında bulundu.