  • BIST 116.489
  • Altın 394,236
  • Dolar 6,8492
  • Euro 7,6907
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Bm Genel Sekreterine "Hindistan'ı Durdurun" Çağrısı

» »
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Bm Genel Sekreterine "Hindistan'ı Durdurun" Çağrısı
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Bm Genel Sekreterine "Hindistan'ı Durdurun" Çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın 25 bin Hint vatandaşına Cammu Keşmir'de oturum izni vermesi nedeniyle Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve dünya liderlerine seslenerek Hindistan'ın bu girişiminin durdurulmasını istedi. 

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını ve demografik yapısının korunmasına yönelik anayasa maddesinin kaldırılmasını "illegal" olarak nitelendirdi. 

Yapılan iki düzenlemeyle 25 bin Hint vatandaşına Cammu Keşmir'de oturma izni verilmesini eleştiren Han, "25 bin Hint vatandaşına Cammu Keşmir'de oturma izni verilmesi, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası yasalara ve 4. Cenevre Konvansiyonu'na aykırıdır." ifadesini kullandı.

Han, BM Genel Sekreteri Guterres ve dünya liderlerine, "Hindistan, Keşmir halkına uluslararası alanda sözü verilen haklarını gasbetme ve Güney Asya'nın barış ile güvenliğini ciddi şekilde etkileme yolunda durdurulmalı." şeklinde seslendi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin: "Bana 3-4 günde bir koronavirüs testi yapılıyor, hepsinin sonucu negatif"28 Haziran 2020 Pazar 16:55
  • ‘ASEAN beklenmedik kriz döneminde artan işsizliği çözmek üzere gerekli tedbirleri alacak’27 Haziran 2020 Cumartesi 10:11
  • Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem26 Haziran 2020 Cuma 12:50
  • Çin: Yulin Köpek Eti Festivali yasaklansın çağrılarına rağmen kapılarını açtı25 Haziran 2020 Perşembe 17:36
  • Japonya'nın Yamato şehrinde yürürken telefon kullanmak yasaklandı25 Haziran 2020 Perşembe 17:26
  • Putin'in 2036 yılına kadar devlet başkanlığı yapabilmesinin önünü açacak referandum süreci başladı25 Haziran 2020 Perşembe 10:43
  • ‘Makak çeteleri’ şehri ele geçirdi: Esnaf maymunların dükkandan düzenli olarak sprey boya ‘çaldığını’ anlatıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 17:40
  • Çin’de evlenecek çiftler için veri tabanı: Partnerin şiddet geçmişi aranabilecek24 Haziran 2020 Çarşamba 17:39
  • Türkmenistan'dan ABD elçiliğine tepki: Covid-19 ile ilgili yalan haber yaymayın24 Haziran 2020 Çarşamba 16:45
  • Afganistan'a uluslararası uçuşlar başladı, ülkeye ilk giden yabancı şirket THY24 Haziran 2020 Çarşamba 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti