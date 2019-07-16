Parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek.. Ay tutulması hakkında bilinmesi gerekenler

Parçalı ay tutulması 16 Temmuz saat 21:43’te başlayacak ve saat 03:18’e kadar devam edecek. Ülkemizden en net saat 00:31’de seyredilebilecek. Saat 00:31’de tutulma ortasında Ay’ın yüzde 65’lik kısmı Dünya’nın gölgesinde olacak. Parçalı ay tutulması 2 saat 58 dakika sürecek, bir bütün olarak ise 5 saat 34 dakika aktif olacak.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'nın arkasını dolanıp gölgesine girdiğinde Ay tutulması olur. Ay tutulmaları sadece dolunay evresinde gerçekleşir, Ay yüzeyini süpüren bir karanlık disk gölgesini görülür, bu dünyanın gölgesidir.

Tutulmanın olabilmesi için, Ay’ın, Dünya etrafındaki yörüngesiyle, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin kesişim yerlerini belirleyen düğüm noktalarında veya bu noktalar civarında (dolunay safhasında) bulunması gerekir.

Ay, Dünya etrafında yılda yaklaşık 12 kez dolanır. Dolayısıyla, eğer Ay’ın yörünge düzlemi Dünya’nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Ay tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ay’ın yörünge düzlemi ile Dünya’nınki arasında yaklaşık 5 9′ lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay’ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Ay tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda hiç Ay tutulması olmayabileceği gibi, en çok üç Ay tutulması meydana gelebilir.

Tam, parçalı ve kısmi olmak üzere üç tip Ay tutulması vardır. Bir Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için Dünya ile Ay'ın yörüngelerinin düğüm noktalarında veya düğüm noktalarına çok yakın konumda olmaları gerekir. Aksi durumda düğüm noktalarının yakınlığına göre parçalı ya da kısmi tutulma gözlenir. Ay'ın uzaklığının tutulmaya etkisi ise, Ay ne kadar Dünya'ya yakınsa tutulma sürelerinin de o kadar artmasına sebep olur.