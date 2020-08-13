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PCR sonucunu beklemeden tapuda işlem yapmaya gitti,testi pozitif çıktı...Bakanlık suskun

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Türkiye’den bu sabah hava yoluyla ülkeye gelen bir kadın yolcunun PCR test sonucunun çıkmasını beklemeden Girne Kaza Tapu Amirliği’ne ve Vergi Dairesi’nin yolunu tuttuğu öne sürüldü.
PCR sonucunu beklemeden tapuda işlem yapmaya gitti,testi pozitif çıktı...Bakanlık suskun

Türkiye’den bu sabah hava yoluyla ülkeye gelen bir kadın yolcunun PCR test sonucunun çıkmasını beklemeden Girne Kaza Tapu Amirliği’ne ve Vergi Dairesi’nin yolunu tuttuğu öne sürüldü.

Elde edilen bilgilere göre, Girne Tapu Dairesi’nde memur önünde işlem yaptırdığı esnada yolcunun PCR test sonucunun pozitif çıktığı haberi geldi.  Yolcunun, Girne Kaza Tapu Amirliği’nden alınarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümüne sevk edildiği ifade edildi.

Söz konusu olayın sonrasında, Girne Kaza Tapu Amirliği’ne ve Girne Vergi Dairesi Şubesi kapatılarak tüm personelin evlerine gönderildiği ve kadın yolcuyla temas eden memurların da karantina alındığı öğrenildi.

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