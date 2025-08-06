Plajda şezlong kavgası: 2 kadın tutuklandı

Gazimağusa’da Glapsides Plajı’nda 3 Ağustos 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında E.Y. (K-26) ve Ö.A. (K-27) şezlong yeri yüzünden aralarında çıkan tartışma esnasında elleri ve ayakları ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, E.Y. yere düşen Ö.A’nın yüzüne ayağı ile tekme atmak suretiyle dişinin hasar görmesine sebep oldu.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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