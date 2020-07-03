Poliste Üst Düzey Atamalar

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'nun yaş haddinden emekliye ayrılması ve yerine Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan ile Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi’nin Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı mevkiine, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu’nun da Polis Genel Müdürü 2’ inci mevkiine 01.07.2020 tarihinden itibaren atanmasının ardından bugün yeni atamalar yapıldı.
Ada Haber (kibrisadahaber.com)'in edindiği bilgiye göre; Lefkoşa Polis Müdürü mevkiine Hüseyin Kadir Çete, Polis Okulu Müdürü mevkiine Sıtkı Erkıvanç, Girne Polis Müdürü mevkiine Kaan Reza Saçar, Güzelyurt Polis Müdürü mevkiine Zafer Zayıfer, Trafik Müdürü mevkiine Mustafa Ceylanlı atandı.
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