PornHub’ın ortağı kadınları pornoya zorlamış

22 kadın tarafında dava edilen ve PornHub’ın içerik ortaklarından biri olan şirketin videolarından bir bölümü hala yayında

Dünyanın en büyük porno sitelerinden biri olan PornHub, kadınları kamera önünde seks yapmaya zorladığı belirtilen bir şirketle çalışarak bu videoları yaymak ve videolardan kar elde etmekle suçlanıyor.

PornHub’ın içerik ortağı şirket, 22 kadın tarafından dava edildi ve duruşmaların gelecek ay başlaması bekleniyor.

Konunun basına yansımasının ardından bir açıklama yapan porno sitesi, ilgili içeriklerin tespit edilerek yayından kaldırılması için davacı kişilerin avukatlarıyla iletişime geçtiklerini duyurdu. İş ortağı tarafından hazırlanan içeriklere kolay erişim sağlayan sekme de siteden kaldırıldı.

ŞİRKETİN PORNHUB’DA RESMİ KANALI VAR

Ancak bu hızlı adımlar, PornHub’a yönelik eleştirileri dindirmedi. Zira kadınları pornoya zorlamakla suçlanan şirketin resmi kanalına hala PornHub üzerinden ulaşılabiliyor ve içeriklerinin milyonlarca kez izlendiği belirtiliyor.

Web sitesi ise gerekli adımların atıldığı görüşünde. Gönüllü olmayan videoların yayımlanmasının politikalarının ihlali anlamına geldiğini belirten PornHub’a göre bu nedenle yalnızca davaya konu olan içeriklerin kaldırılması yeterli. Konuyla ilgili ikinci bir açıklama yapan porno sitesi, ilgili şirketin tüm videolarının gönülsüz çekilmediğini vurguladı.