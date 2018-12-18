Psikiyatri kliniği alkol bağımlılığı tedavi birimi için çalışmalar başladı

‘Barış Hastanesi Psikiyatri Kliniği Alkol Bağımlılığı Tedavi Birimi’ için çalışmalar resmen başladı. Sağlık Bakanı Dr. Dt. Filiz Besim tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nden davet edilen, uzmanlar; Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan ve Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in de katılımlarıyla Barış Hastanesi’nde, ‘Psikiyatri Kliniği Alkol Bağımlılığı Tedavi Birimi’ kurulmasına yönelik çalışmalara dün başlandı.

Uzmanlar, dün başlayan ve 21 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek olan çalışma programı çerçevesinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Barış Hastanesi’nden uzman hekimler ve ayrıca hemşirelerle ortak çalışma yürütecek.

‘Barış Hastanesi Psikiyatri Kliniği Alkol Bağımlılığı Tedavi Birimi’ oluşturulmasının amacı; halen çalışmakta olan meslek kişilerinin gönüllü katılımı ile ATB (Alkol Tedavi Birimi) adı verilen hizmet biriminin yapılanması olarak belirlendi. Kurulacak birimle birlikte, alkol kullanımı sorun haline gelmiş veya alkol bağımlılığı geliştirilmiş bireylere doğrudan, yakın çevresine ise dolaylı hizmet verilmesi sağlanacak.