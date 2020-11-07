Rum AP Milletvekilleri Elcil İçin Harekete Geçti

Rum Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklama nedeniyle tehdit aldığı iddia edilen Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in korunması için AB’nin müdahalesi için harekete geçtikleri belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum AP üyeleri, Leftheris Hristoforu, Lukas Furlas, Kostas Mavridis, ve Dimitris Papadakis, Avrupa Komisyonuna yönelik yazılı ivedi bir soruyla, Şener Elcil’in korunmasını talep ettiklerini yazdı.

Habere göre AKEL ise bir açıklama yaparak AP üyeleri Yorgos Yeorgiu ve Niyazi Kızılyürek aracılığıyla, Elcil’e yönelik “tehditleri” Avrupa Komisyonunun bilgisine getirdiklerini ifade etti.