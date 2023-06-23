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Rusların En Fazla Konut Aldığı Ülkeler Açıklandı

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Rusların En Fazla Konut Aldığı Ülkeler: Yurt dışında konut satın alan Rusya vatandaşlarının ülke tercihleri açıklandı.
Rusların En Fazla Konut Aldığı Ülkeler Açıklandı

Yurt dışında konut satın alan Rusya vatandaşlarının bu yıl en fazla tercih ettikleri ülke Türkiye oldu.

NF Group yurt dışı emlak bölümü müdürü Anna Larina’nın Rus medyasıyla paylaştığı verilere göre, yurt dışından konut satın almak isteyen Rusya vatandaşlarının yüzde 27’si Türkiye’yi tercih etti.

RUSLARIN EN FAZLA KONUT ALDIĞI ÜLKELER

Bu sıralamada yüzde 22 ile Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, yüzde 17 ile Güney Kıbrıs üçüncü sırada.

İspanya (yüzde 11), Grenada (yüzde 7), Endonezya (yüzde 3), Vanuatu (yüzde 3), Fransa (yüzde 3), ABD (yüzde 3) ve İtalya (yüzde 2) da yurt dışında konut satın alan Rusya vatandaşları arasında popüler ülkeler.

2022 yılında ise Portekiz ve Yunanistan bu sıralamada ilk beşte yer almıştı.

Yurt dışından konut satın almak isteyen Rusya vatandaşlarının yüzde 67’si bunun amacının oturum izni almak olduğunu söylüyor.

2023 yılında Rusya vatandaşlarının en fazla oturum izni aldığı ülkelerin başında da Türkiye geliyor.       

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