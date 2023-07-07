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Rusya: Ukrayna’da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yabancı üretimli zırhlı araçların depolandığı yerlerin, yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu bildirdi.
Rusya: Ukrayna’da yabancı zırhlı araçların depolandığı yerleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki faaliyetlerine ilişkin başkent Moskova’da açıklamalarda bulundu.

Rus askeri güçlerinin, Ukrayna’daki saldırılarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece, Ukraynalı Silahlı Kuvvetlerinin askerleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkezlere, yabancı üretimli zırhlı araçların depolandığı yerlere yönelik denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla yoğun saldırı düzenledi.” dedi.

Konaşenkov, saldırıda belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu ileri sürdü.

Ukrayna’nın stratejik güçlerinin kayba uğradığını savunan Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 451 uçak, 241 helikopter, 4 bin 908 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 547 tank ve zırhlı araç, 1135 çok namlulu roketatar, 5 bin 356 obüs ve havan topu ile 11 bin 468 özel askeri araç imha edildi.” ifadelerini kullandı.

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