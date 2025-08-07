Sadrazamköy’de Foseptik Kuyusuna Düşen Kişi Yaralandı

Sadrazamköy’de dün meydana gelen iş kazasında, Nazakat HUSSAIN (E-51), ot temizliği yaptığı sırada feci şekilde yaralandı. Bir ikametgahın bahçesinde çalışan HUSSAIN, üzeri demir ile güçlendirilmiş beton kapaklı boş bir foseptik kuyusunun kapağının kırılması sonucu, yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınan yaralı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Dahiliye Servisi'nde müşahede altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.