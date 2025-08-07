  • BIST 11025.47
  • Altın 4419.633
  • Dolar 40.6167
  • Euro 47.4364
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Sadrazamköy’de Foseptik Kuyusuna Düşen Kişi Yaralandı

» »
Sadrazamköy’de dün meydana gelen iş kazasında, Nazakat HUSSAIN (E-51), ot temizliği yaptığı sırada feci şekilde yaralandı.
Sadrazamköy’de Foseptik Kuyusuna Düşen Kişi Yaralandı

Sadrazamköy’de dün meydana gelen iş kazasında, Nazakat HUSSAIN (E-51), ot temizliği yaptığı sırada feci şekilde yaralandı. Bir ikametgahın bahçesinde çalışan HUSSAIN, üzeri demir ile güçlendirilmiş beton kapaklı boş bir foseptik kuyusunun kapağının kırılması sonucu, yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınan yaralı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Dahiliye Servisi'nde müşahede altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güneş altında çalışmak yeniden yasaklanıyor07 Ağustos 2025 Perşembe 12:46
  • Yurt odasında uyuşturucu... Satıcı kaçak çıktı07 Ağustos 2025 Perşembe 12:44
  • Zehir yuvası... Biri öğrenci diğeri kaçak çıktı07 Ağustos 2025 Perşembe 12:43
  • Suçunu itiraf etti... 20 yaşında hırsızlıktan cezaevine girdi07 Ağustos 2025 Perşembe 12:43
  • Eşinin rızası olmadan kürtaj yaptıran kadın ve doktoru teminata bağlandı07 Ağustos 2025 Perşembe 12:42
  • 65. Dönem Polis Okulu Yemin ve Mezuniyet Töreni yapılıyor07 Ağustos 2025 Perşembe 11:47
  • HAKSEN Başkanı Erşangil: Kararname iptal edilerek, bu büyük hatadan dönülmeli07 Ağustos 2025 Perşembe 11:46
  • İngilizce Hemşirelik Programı burs kapsamına alındı07 Ağustos 2025 Perşembe 11:45
  • Bıçaklı, yabancı işçilerle ilgili kararnamenin geri çekilmesi çağrısı yaptı07 Ağustos 2025 Perşembe 11:44
  • Trafik denetimlerinde yeni dönem başlıyor...07 Ağustos 2025 Perşembe 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti