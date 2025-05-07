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Sahte Diploma : Dokunulmazlığa RET veren vekiller Afişlerde

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HP’den Dikkat Çeken Afiş Kampanyası: “Tanı Bunları”
Sahte Diploma : Dokunulmazlığa RET veren vekiller Afişlerde

Halkın Partisi (HP), Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerindeki bilbordlara yapıştırdığı afişlerle dikkat çekti. Afişlerde, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) mensup milletvekilleri Hasan Küçük, Ahmet Savaşan ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun fotoğraflarına yer verildi. Söz konusu üç isim aynı zamanda Meclis komitelerinde görev yapan üyeler arasında yer alıyor.

HP, afişlerde bu isimlerin fotoğraflarının üzerine büyük puntolarla “Tanı Bunları” ifadesini yazarak kamuoyuna doğrudan mesaj verdi. Kampanyanın amacıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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