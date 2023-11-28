Sahte Sri Lanka pasaportu ile adadan çıkış yapmak istediler...

İsimleri henüz tespit edilemeyen zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde saat 07.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’na KKTC’den çıkış yapmak için giden ve gerçek isimleri henüz tespit edilemeyen Sri Lanka uyruklu zanlıların P.S.W ve D.R'ye ait Srilanka pasaportlarını görevli memura vermek suretiyle suç işlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, emare alınan iki pasaportun uzman tarafından incelendiğini; her iki pasaportun orijinal olduğuna, üzerindeki fotoğrafların başkalarına ait olduğuna dair tespitte bulunulduğunu açıkladı.

Polis memuru, pasaportların asıl sahiplerinin 2023 yılı Ağustos ayında ülkeden çıkış yaptıklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis, pasaportların sahibi olan şahısların, çıkış yaptıktan sonra pasaportları iki zanlıya verdiklerini, zanlıların da Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığını ve Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandıklarını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların gerçek isminin henüz tespit edilemediğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlılar ise her şeyi anlatacaklarını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.