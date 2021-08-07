Sanatseverler buraya: Kültür sanata dair takip edebileceğiniz 7 YouTube kanalı!

Aktiviteleri ve etkinlikleri kaçırmak istemeyen sanatseverler; konserleri,söyleşileri,sergileri ve hatta röportajları takip edebileceğiniz ve izleyebileceğiniz 7 Youtube kanalını sizler için derledik.

2

Kültür.istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş'nin youtube kanalında düzenlenen kültür sanat etkinliklerini severek takip edebilirsiniz.

Refik Anadol'un Makine Hatıraları: Uzay sergisini kaçırdıysanız kültür.istanbul Youtube kanalında 3 aydır yayında olan 360 sergi turu içeriğini deneyimleyebilirsiniz.

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3

İş Sanat

İş Sanat kapsamında gerçekleşen birbirinden güzel atölyeler, konser kayıtları, tiyatro ve belgesel içerikleriyle İş Sanat Youtube kanalı sanatseverleri ağırlıyor. Belgeseller arasında öne çıkan "Kumlarda Saklı Hazine: Patara" belgeselini izleyebilirsiniz.

4

İKSV

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, YouTube kanalında kurumun düzenlediği birçok etkinliği içeren videolar bulunuyor. İKSV, özel film, belgesel gösterimlerini, festival içeriklerini ve sohbet videolarını sanatseverlerle buluşturuyor. Kültür kurumlarının dijital arşivleri ekolojik dönüşüm özelinde nasıl bir rol oynayabilir? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız Yiğit Özşener ve Meriç Öner'in podcast tadında içeriğini dinleyebilirsiniz.​​​​​​​

5

Akbank Sanat

Faydalı konularda içerik izlemek ve bilgi edinmek istiyorsanız Akbank Sanat'ın YouTube kanalında düzenlediği etkinliklere, performanslara, gösterilere, seminerlere ve söyleşilere göz atabilirsiniz. Kanalda yakın zamanda yayına giren Jenny Holzer ve Kelimelerle Sanat'ı izlemeden geçmeyin.

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6

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık YouTube kanalında öne çıkan resim, heykel, fotoğraf, grafik, arkeoloji ve kültür alanlarında gündem oluşturan içerikleri merak ediyor, kanalın kitaplarla ilgili hazırladığı yazar sohbetleri ve kitap yorumları içerikleri ilginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz.Türkiye’de bir tiyatro müzesine neden gereksinim duyuyoruz? sorusunun cevabı için 'Bir Tiyatro Müzesi İçin Yola Çıkarken' içeriğini tavsiye ediyoruz.

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7

SALT Online

Salt Online Youtube kanalı, içerikleriyle bilgi ve kültüre ayrıcalıksız erişmek isteyen sanatseverlerin içeriklerini takip edebileceği bir kanal. Salt Online'nın içerikleri sizi daha çok araştırmaya ve düşünmeye teşvik edecek. SALT'ın 10. yılında “Bak kim var?” video serisine bir göz atabilirsiniz.

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Bant Magazine

Pek çok farklı içeriğe sahip olan Bant Mag, İstanbul’un müzik, kültür ve sanat denince öne çıkan, keyifli organizasyonlarıyla dikkat çeken bir platform. Hem eğlenip hem de bilgilenmek istiyorsanız Bant Mag Youtube kanalını ziyaret etmeden geçmeyin. Ekin Beril'i merak edenler için hem performansını sergilediği hem de üretimlerine dair kısa sorularını yanıtladığı içeriğini sizler için öneriyoruz.