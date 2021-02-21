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Saner:''Mevcut pandemi ortamında kurultaya gitmemiz zor...”

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Başbakan Ersan Saner, TV 2020’ye telefon bağlantısı ile katılarak, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı hakkında açıklamalarda bulundu.
Saner:''Mevcut pandemi ortamında kurultaya gitmemiz zor...”

Başbakan Ersan Saner, TV 2020’ye telefon bağlantısı ile katılarak, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı hakkında açıklamalarda bulundu.

''Mevcut pandemi ortamında kurultaya gitmemiz zor...”

“Mevcut pandemi ortamında kurultaya gitmemiz zor...” diyen Saner, Mart ayı içinde Genel Sekreter’in belirleneceğini ve ardından kurultayın Ekim ayında olacağına dikkat çekti.

 “UBP disiplini içinde milletvekillerinin toplantılara katılmama gibi bir tavrı olacağını düşünmüyorum”

“Pilli’nin kişiliğine ve icraatlarına bir şey demiyorum ama zaman zaman sinerjinin artması ve politikalarda farklı eğilime geçmek ve aşı konusunda sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim” 

“PİLLİ YORGUNDU; BAZEN KENDİ NABZINI ÖLÇÜYORDU”

 “Ali Bey bu süreçte uzun hizmet verdi, yorulduğunu hissediyorum, Bakanlar Kurulu toplantılarından zaman zaman kendi eşitle nabzını ölçüyordu. Aşı planlama konusunda arzu ettiğimiz metodolojiyi uygulamada sıkıntı oldu”

“Aşı programı konusunda Ali Pilli’nin sorunu gibi bizim de denetleme konusunda sorunu olduk. Sosyal medyada ekonomik tepkiler ortada... Son dakikaya kadar kapanmaya istemiyorduk. Açık kalmasını istedik ama sağlık sistemi koşulları da ayakta kalması gerekirdi”

 

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