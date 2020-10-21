Seçimde köy köy gezen MHP’li vekil Ankara’ya "Kıbrıs Fatihi" olarak döndü

Erbaş, sosyal medya hesabında “KKTC 5. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Meclis çalışmalarımıza başladık” diye yazdı.

Ankara’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de ‘KKTC seçimlerine özel bir araya geldiği’ öğrenilen MHP milletvekili Ahmet Erbaş, Ankara’da MHP camiası tarafından ‘Kıbrıs Fatihi’, ‘Zaferin kahramanı’ olarak tebrikleri kabul ediyor...

İlgili Haber:MHP Vekili Tatar’ın Kazanması İçin 189 Bölgeye Gitti

Yaklaşık bir ay önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı desteklemek amacı ile Kıbrıs’a gönderilen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Tatar’ın seçimleri kazanmasında önemli rol oynadı.Geride kalan 30 günde Erbaş, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a destek amacıyla 69’u köy olmak üzere 189 bölgeye gitti. Erbaş’ın çalıştığı bölgelerin tümünde Tatar, rakibi Mustafa Akıncı’ya büyük fark attı.

Kaynak: MHP Vekili Tatar’ın Kazanması İçin 189 Bölgeye Gitti