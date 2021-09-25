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“Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021” tamamlandı

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“Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021” tamamlandı.
“Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021” tamamlandı

“Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021” tamamlandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 20-24 Eylül tarihleri arasında, Türkiye’den Gnkur.Bşk.lığı, K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, Kr.Hvcl.K.lığı ve KTBK K.lığı birlikleri ile KKTC’den Güv.K.K.lığına bağlı Özel Görev Birliği, Kr.Hvcl.Brl. unsurlarının “Hava Hücum, Hava İndirme ve Muharebe Arama Kurtarma Harekâtlarını planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek” maksadıyla, KKTC’de icra edilen “Şehit Yzb. Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021” başarıyla tamamlandı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’nin, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiği vurgulandı.

Tatbikat kapsamında dün gerçekleştirilen "Seçkin Gözlemci Günü"ne Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun katıldığı kaydedildi.

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