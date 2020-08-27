Senin:“Bazı adaylar cumhurbaşkanlığına aday olduğunu unuttu, vizyon konuşmuyor”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, 11 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı
seçimi için adayların sahaya indiğini, gayri resmi de olsa kampanya sürecinin
başladığına işaret etti, bazı adayların cumhurbaşkanlığı vizyonunu ortaya koymak
yerine sağlık ve ekonomi merkezli açıklamalar yaptığını söyledi. Katıldığı televizyon
programında gündemi değerlendiren Senin, “Seçim Maliye Bakanlığı ya da Sağlık
Bakanlığı seçimi değildir. Birçok aday ‘Sağlık da bunlar oldu, ekonomi de bu yaşandı’
şeklinde açıklamalar yapıyor. Bu vizyon değildir, doğru da değildir. ‘Tek doğru
federasyondur’ diyenler Güney’le müzakerelere, birleşik Kıbrıs’a, müzakerelerin bir
sonuca bağlanmasına artık değinmiyor bile. Özel sektördeki, sağlıktaki sorunlar öne
sürülüyor. Cumhurbaşkanlığı makamına aday olunduğunun unutulduğu
düşüncesindeyim. Sağlık ve ekonomi elbette önemlidir. Ancak bu hükümetin ve
muhalefetin işi olarak kalmalıdır. Diğer adaylar yumuşak karın siyaseti görüyor ve
konuşuyor” şeklinde konuştu.
“Yıllarca savunulan görüşler artık ağza alınmıyor”
Kara propagandadan uzak, o koltuğa oturunca nelerin yapılacağının konuşulması
gerektiğini belirten Yenal Senin, savunucularının bile federasyon konuşmaz olduğunu
anlattı, bunun nedenini ise müzakerelerde yaşanan hayal kırıklığına bağladı. Senin
şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:
“Örneğin parti olarak destekleme kararı aldığımız Kudret Özersay, cumhurbaşkanlığı
makamı için düşüncesi nedir, vizyonu nedir onu ortaya koyuyor. Federasyonu kimse
konuşmaz oldu. Herhalde o konuda yaşanan hayal kırıklığı, o konudaki çıkmaz nokta
diğer adayların bunu kullanmamasını gerektirdi. Aday çıkıp ‘Arkadaşlar biz yıllardır
federasyon tezini savunduk ama artık bu konunun toplumda karşılığı yoktur, bu
görüşümüzü değiştirdik’ diyemediği için cumhurbaşkanı olması durumunda ne
yapacağını da söyleyemiyor. Sayın Akıncı beşli görüşme yapacağız dedi, Berlin
konferansı da oldu, beklenti yüksek tutuldu, çıkan karar ‘federasyon görüşmeye
devam edeceğiz’ oldu. 52 yıllık sonuç getirmeyen metodun devam edeceğini
söylemiş oldu.”
“İhtiyacımız olan sahada kendini gösteren, hakkımızı koruyan bir
liderliktir”
Doğu Akdeniz’de sıcak gelişmeler yaşandığını hatırlatan Yenal Senin, Rum tarafının
bazı girişimleri, Fransa’nın üsleri kullanması, Türkiye’nin NAVTEX yayınlaması gibi
gelişmeler varken; o makamı emeklilik makamı görüp hiçbir açıklama yapmamanın
doğru olmadığını ifade etti. Senin, “Bir cumhurbaşkanı uluslararası hukuka, deniz
hukukuna hakim olmalı, bir vizyon ortaya koyarak Kıbrıs Türkü’nü böyle bir ortamda
bir aktör konumuna getirmelidir. Kudret Özersay bugün Dışişleri Bakanı
pozisyonunda olsa da KKTC’nin sahaya inip bölgede dengeyi sağlaması için
2012’den beri çaba sarfediyor. Yaşanan gelişmeler de bazı dengelerin artık
değiştiğini gösteriyor. Sadece kınama mesajı yayınlayarak sürece dahil olabildiğimiz
dönemden çıktık. İhtiyacımız olan sahada kendini gösteren, bir politika ortaya koyan,
Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacak bir liderliktir. 2015 seçiminden çok farklı bir
noktadayız. Bu seçim Kıbrıs Türk toplumunun geleceği için çok önemlidir” dedi.
“Vizyona göre oy kullanmazsak kaybeden Kıbrıs Türk halkı
olacaktır”
“Maraş açılımını 2015’te Kudret Özersay Kıbrıs Türk idaresi altında, oradaki hak
sahiplerinin haklarını bertaraf etmeden açabileceğini söylediğinde gülenler bugün
‘hukuka uygun şekilde adım atmalıyız’ noktasına geldi” hatırlatmasını yapan Yenal
Senin, Maraş’ın ezberlenen cümlelerle açılamayacağını belirtti ve ekledi: “Maraş
konusuna hakim, uluslararası arenada nasıl adım atacağını bilen biri gerekir. Maraş
seçim malzemesi yapılacak bir konu değildir. Maraş’ın bize nefes aldıracağı, turizmi,
ekonomiyi canlandıracağı, istihdam sağlayacağı aşikardır. 5 yıldır bu konuyla ilgili
kimin ne adım attığı ortadadır. Vizyonlara göre oy verilmesi lazım. Eğer biz sığ
döngüden çıkıp seçimi vizyon eksenine oturtmazsak kaybeden Kıbrıs Türk toplumu
olacak. Dünyadaki gelişmeleri takip edecek, ciddi bir devlet adamı olan kişileri halk
oturup değerlendireceğini umut ediyorum. Çünkü bu iş başkadır.”
“Kısa süreliğine karantina uygulamasına geçmek nefes aldıracaktır”
Halkın Partisi olarak yurtdışından gelenlere karantina uygulaması yapılmasının
toplumu rahatlatacağını düşündüklerini aktaran Genel Başkan, “Çok ince bir
çizgideyiz. Sokağa çıktığınızda esnaf farklı düşünüyor, vatandaş farklı düşünüyor.
Okullar açılıyor velilerin bakış açısı farklı. Şunu bilmemiz gerekiyor; bu durum bize
özel değil, dünyada aynı sorun var” şeklinde konuştu. Yüksek öğrenimde geçen
seneye göre başvuruda %7 artış olduğunu ve bunu kayda dönüştürmenin önemli
olduğunu söyleyen Senin, “Güven ortamı sağlayıp öğrencileri adaya getirmek
önemlidir. 15 gün süreyle karantina uygulamasına geri dönmek; hem içteki vakaları
kontrol altına almak hem sağlık altyapımızı biraz rahatlatmak ve 14 Eylül’de açılacak
okullar nedeniyle velilerin kaygılarını da biraz indirmek açısından işe yarayacağını
düşünüyorum. Bizim istediğimiz 15 günlük nefes alıcı bir adım. Sıfır vaka
sağladığınızda adaya öğrenci olarak geleceklerin daha rahat gelmesini sağlayacaktır”
dedi.
“Adaya gelecek öğrenciler için özel uçuş planlanmalı”
İyi bir planlama yapılması gerektiğinin altını çizen Senin, adaya gelecek üniversite
öğrencileri için özel uçuş planlaması gerektiğini söyledi:
“Burası güvenli bir ülkedir, gelin kaydolun mesajını doğru verirsek yükseköğrenimdeki
çarklar yeniden dönmeye başlar. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bunun
çalışmasını yapmaya başladı. Sağlık kısmını es geçmeden, Sağlık Bilim Kurulu’yla
da istişare ederek bunu sağlamamız gerekiyor. Sağlık altyapısını riske atmadan
öğrencileri adaya getirmek zorundayız.”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.