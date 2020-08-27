Senin:“Bazı adaylar cumhurbaşkanlığına aday olduğunu unuttu, vizyon konuşmuyor”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, 11 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı

seçimi için adayların sahaya indiğini, gayri resmi de olsa kampanya sürecinin

başladığına işaret etti, bazı adayların cumhurbaşkanlığı vizyonunu ortaya koymak

yerine sağlık ve ekonomi merkezli açıklamalar yaptığını söyledi. Katıldığı televizyon

programında gündemi değerlendiren Senin, “Seçim Maliye Bakanlığı ya da Sağlık

Bakanlığı seçimi değildir. Birçok aday ‘Sağlık da bunlar oldu, ekonomi de bu yaşandı’

şeklinde açıklamalar yapıyor. Bu vizyon değildir, doğru da değildir. ‘Tek doğru

federasyondur’ diyenler Güney’le müzakerelere, birleşik Kıbrıs’a, müzakerelerin bir

sonuca bağlanmasına artık değinmiyor bile. Özel sektördeki, sağlıktaki sorunlar öne

sürülüyor. Cumhurbaşkanlığı makamına aday olunduğunun unutulduğu

düşüncesindeyim. Sağlık ve ekonomi elbette önemlidir. Ancak bu hükümetin ve

muhalefetin işi olarak kalmalıdır. Diğer adaylar yumuşak karın siyaseti görüyor ve

konuşuyor” şeklinde konuştu.

“Yıllarca savunulan görüşler artık ağza alınmıyor”

Kara propagandadan uzak, o koltuğa oturunca nelerin yapılacağının konuşulması

gerektiğini belirten Yenal Senin, savunucularının bile federasyon konuşmaz olduğunu

anlattı, bunun nedenini ise müzakerelerde yaşanan hayal kırıklığına bağladı. Senin

şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

“Örneğin parti olarak destekleme kararı aldığımız Kudret Özersay, cumhurbaşkanlığı

makamı için düşüncesi nedir, vizyonu nedir onu ortaya koyuyor. Federasyonu kimse

konuşmaz oldu. Herhalde o konuda yaşanan hayal kırıklığı, o konudaki çıkmaz nokta

diğer adayların bunu kullanmamasını gerektirdi. Aday çıkıp ‘Arkadaşlar biz yıllardır

federasyon tezini savunduk ama artık bu konunun toplumda karşılığı yoktur, bu

görüşümüzü değiştirdik’ diyemediği için cumhurbaşkanı olması durumunda ne

yapacağını da söyleyemiyor. Sayın Akıncı beşli görüşme yapacağız dedi, Berlin

konferansı da oldu, beklenti yüksek tutuldu, çıkan karar ‘federasyon görüşmeye

devam edeceğiz’ oldu. 52 yıllık sonuç getirmeyen metodun devam edeceğini

söylemiş oldu.”

“İhtiyacımız olan sahada kendini gösteren, hakkımızı koruyan bir

liderliktir”

Doğu Akdeniz’de sıcak gelişmeler yaşandığını hatırlatan Yenal Senin, Rum tarafının

bazı girişimleri, Fransa’nın üsleri kullanması, Türkiye’nin NAVTEX yayınlaması gibi

gelişmeler varken; o makamı emeklilik makamı görüp hiçbir açıklama yapmamanın

doğru olmadığını ifade etti. Senin, “Bir cumhurbaşkanı uluslararası hukuka, deniz

hukukuna hakim olmalı, bir vizyon ortaya koyarak Kıbrıs Türkü’nü böyle bir ortamda

bir aktör konumuna getirmelidir. Kudret Özersay bugün Dışişleri Bakanı

pozisyonunda olsa da KKTC’nin sahaya inip bölgede dengeyi sağlaması için

2012’den beri çaba sarfediyor. Yaşanan gelişmeler de bazı dengelerin artık

değiştiğini gösteriyor. Sadece kınama mesajı yayınlayarak sürece dahil olabildiğimiz

dönemden çıktık. İhtiyacımız olan sahada kendini gösteren, bir politika ortaya koyan,

Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacak bir liderliktir. 2015 seçiminden çok farklı bir

noktadayız. Bu seçim Kıbrıs Türk toplumunun geleceği için çok önemlidir” dedi.

“Vizyona göre oy kullanmazsak kaybeden Kıbrıs Türk halkı

olacaktır”

“Maraş açılımını 2015’te Kudret Özersay Kıbrıs Türk idaresi altında, oradaki hak

sahiplerinin haklarını bertaraf etmeden açabileceğini söylediğinde gülenler bugün

‘hukuka uygun şekilde adım atmalıyız’ noktasına geldi” hatırlatmasını yapan Yenal

Senin, Maraş’ın ezberlenen cümlelerle açılamayacağını belirtti ve ekledi: “Maraş

konusuna hakim, uluslararası arenada nasıl adım atacağını bilen biri gerekir. Maraş

seçim malzemesi yapılacak bir konu değildir. Maraş’ın bize nefes aldıracağı, turizmi,

ekonomiyi canlandıracağı, istihdam sağlayacağı aşikardır. 5 yıldır bu konuyla ilgili

kimin ne adım attığı ortadadır. Vizyonlara göre oy verilmesi lazım. Eğer biz sığ

döngüden çıkıp seçimi vizyon eksenine oturtmazsak kaybeden Kıbrıs Türk toplumu

olacak. Dünyadaki gelişmeleri takip edecek, ciddi bir devlet adamı olan kişileri halk

oturup değerlendireceğini umut ediyorum. Çünkü bu iş başkadır.”

“Kısa süreliğine karantina uygulamasına geçmek nefes aldıracaktır”

Halkın Partisi olarak yurtdışından gelenlere karantina uygulaması yapılmasının

toplumu rahatlatacağını düşündüklerini aktaran Genel Başkan, “Çok ince bir

çizgideyiz. Sokağa çıktığınızda esnaf farklı düşünüyor, vatandaş farklı düşünüyor.

Okullar açılıyor velilerin bakış açısı farklı. Şunu bilmemiz gerekiyor; bu durum bize

özel değil, dünyada aynı sorun var” şeklinde konuştu. Yüksek öğrenimde geçen

seneye göre başvuruda %7 artış olduğunu ve bunu kayda dönüştürmenin önemli

olduğunu söyleyen Senin, “Güven ortamı sağlayıp öğrencileri adaya getirmek

önemlidir. 15 gün süreyle karantina uygulamasına geri dönmek; hem içteki vakaları

kontrol altına almak hem sağlık altyapımızı biraz rahatlatmak ve 14 Eylül’de açılacak

okullar nedeniyle velilerin kaygılarını da biraz indirmek açısından işe yarayacağını

düşünüyorum. Bizim istediğimiz 15 günlük nefes alıcı bir adım. Sıfır vaka

sağladığınızda adaya öğrenci olarak geleceklerin daha rahat gelmesini sağlayacaktır”

dedi.

“Adaya gelecek öğrenciler için özel uçuş planlanmalı”

İyi bir planlama yapılması gerektiğinin altını çizen Senin, adaya gelecek üniversite

öğrencileri için özel uçuş planlaması gerektiğini söyledi:

“Burası güvenli bir ülkedir, gelin kaydolun mesajını doğru verirsek yükseköğrenimdeki

çarklar yeniden dönmeye başlar. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bunun

çalışmasını yapmaya başladı. Sağlık kısmını es geçmeden, Sağlık Bilim Kurulu’yla

da istişare ederek bunu sağlamamız gerekiyor. Sağlık altyapısını riske atmadan

öğrencileri adaya getirmek zorundayız.”