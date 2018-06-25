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Serdarlı Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

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İşte Serdarlı Belediyesi'nde Meclis Üyeliği kazanan adaylar.
Serdarlı Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

Toplam Sandık Sayısı : 10

Seçime Katılma Oranı : % 83.04

Açılan Sandık Sayısı : 10

Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,585

Kayıtlı Seçmen Sayısı : 2,188

Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 232

Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,817

Geçerli Oy Toplamı : 11,467
 

BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALI BÖLMELER
Sıra No Parti Bölme
1 UBP 6,373.00
2 CTP 3,692.00
3 UBP 3,186.50
4 UBP 2,124.33
5 CTP 1,846.00
6 UBP 1,593.25
7 TKPYG 1,402.00
8 UBP 1,274.60


PARTİLERİN ÇIKARDIĞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYISI
Parti Belediye Meclis Üyesi Sayısı
UBP 5
CTP 2
TKPYG 1
 

PARTİLERE GÖRE SERDARLI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam
UBP Ali Barkut 539 453 992 239 1,231
UBP İzzet Küçükoğlu 539 341 880 257 1,137
UBP Erhan Sevgin 539 268 807 184 991
UBP Aliye Bilal 539 268 807 173 980
UBP Seval Sütcüoğluları 539 304 843 129 972
CTP Tolga Kasap 261 348 609 117 726
CTP Elçin Hacıarif 261 275 536 98 634
TKPYG Ahmet Şah 73 248 321 41 362

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