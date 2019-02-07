“Sihirli Masallar” kitabı için imza günü düzenleniyor

Yazar Akile Kıvanç Riza’nın yazdığı “Sihirli Masallar” kitabı için 9 şubat Cumartesi günü Saat 15:00’de Bandabulya Sahnesi’nde Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde imza günü düzenleniyor.
3-10 yaş gurubundaki çocuklara yönelik olan kitap çocuklara sevgiyi, yardımlaşmayı ve çevre temizliğini öğreten 4 masaldan oluşuyor.
“Sihirli Masallar” kitabının satışının da yapılacağı etkinlik kapsamında ayrıca çocuklar için Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Lefkoşa Gezi Treni turu da gerçekleştirilecek.
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