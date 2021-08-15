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“Şiirler ve Şiirlerle Kasaba Hikayeleri” kitabı yayımlandı

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Gazeteci, yazar, şair Abdullah Azizoğlu’nun “Şiirler ve Şiirlerle Kasaba Hikayeleri” adını verdiği kitabı yayımlandı.
“Şiirler ve Şiirlerle Kasaba Hikayeleri” kitabı yayımlandı

Gazeteci, yazar, şair Abdullah Azizoğlu’nun “Şiirler ve Şiirlerle Kasaba Hikayeleri” adını verdiği kitabı yayımlandı.

Azizoğlu, İstanbul’da Tilki Kitap yayını olarak basılan yeni kitabında, “Şiirlerim, duygularımın yalın halde kağıda dökülmüş halidir... Mesleğimin verdiği alışkanlıkla düz yazı daha kolay olsa da, -her şeyde olduğu gibi- şiirde de zoru seçmiş bulunuyorum” diyor.

Şiir macerasını gençlik yıllarında başladığını, ancak şairliğe 70 yaşında cesaret edebildiğini belirten Abdullah Azizoğlu, kitabının “perdeyi son defa kapatmadan önce geriye bir şeyler bırakma gayreti” olduğunu kaydetti.

Azizoğlu’nun daha önce yayımlanmış “Hayata Dair Şiirler” adlı bir kitabı daha bulunuyor.

Kitaplar, internet sitelerinde ve kitapçılarda satışa sunuldu.

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