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Sivil Savunma Teşkilatı’na bugünden itibaren tek numaradan ulaşılabilecek

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Sivil Savunma Teşkilatı’na bugünden itibaren tek numaradan ulaşılabilecek
Sivil Savunma Teşkilatı’na bugünden itibaren tek numaradan ulaşılabilecek

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren dijital sisteme geçileceği, bu kapsamda ülke genelinde vatandaşların Başkanlığa ve ilçelerde bulunan Bölge Müdürlüklerine artık tek numara ile ulaşılabileceği kaydedildi.Bu kapsamda ihtiyaç duyan vatandaşlar teşkilata “600 01 01” numaralı telefondan ulaşabilecek.

Sivil Savunma Teşkilatı Acil Müdahale numarası olan “ALO 101” hattında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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