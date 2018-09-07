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Sol Hareket: “Krizin faturasını halka ödetiyorlar”

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Sol Hareket, dörtlü koalisyon hükümetinin halkı koruyucu tedbirleri hayata geçirmek yerine ekonomik krizin faturasını halka ödettiğini savunarak, hükümete halkı koruyucu tedbirleri biran önce hayata geçirme çağrısında bulundu.
Sol Hareket: “Krizin faturasını halka ödetiyorlar”

Sol Hareket, dörtlü koalisyon hükümetinin halkı koruyucu tedbirleri hayata geçirmek yerine ekonomik krizin faturasını halka ödettiğini savunarak, hükümete halkı koruyucu tedbirleri biran önce hayata geçirme çağrısında bulundu.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybının büyük bir ekonomik kriz yarattığını ve Türkiye’ye oranla iki misli hayat pahalılığı yaşandığını kaydederek, “Başbakan ve hükümet olduğunu iddia edenlerin görevi çözüm üretmektir. Tünelin ucunda ışık yok diyerek hayıflanma lüksünüz yoktur. Çözüm üretmekten acizseniz, perdenin önünde kalabalık yaratmayın. Çekilin! Rejimi perdelemeyin!” ifadelerini kullandı.

Korkmazhan, büyük bir ekonomik krizin geleceğine dair aylar öncesinden uyarılar yapıldığını ancak hükümetin görmezden geldiğini öne sürerek, “Hiç kimse başbakan ve hükümetten dövize müdahale etmesi ve ithal ekonomik krizi bir an önce sonlandırması gibi temelsiz taleplerde bulunmadı. Herkes nasıl bir süreçten geçildiğinin farkındadır. Ancak istenirse halkı koruyucu tedbirleri hayata geçirmeleri, zenginleri ve sermaye çevrelerini değil yoksulları, emekçileri, halkı koruyucu politikaları hayata geçirmeleri mümkündür” dedi.

Hükümetin zenginleri ve sermaye sahiplerini rahatlatma arayışı içinde olduğunu savunan Abdullah Kormazhan, halkın elinin zaten hep taşın altında olduğunu kaydetti.

Hükümete halkı koruyucu tedbirleri biran önce hayata geçirme çağrısında bulunan Korkmazhan, yaşanan ekonomik krizin ithal bir kriz olduğunu, esas olan statükodan kurtularak kapsamlı federal çözüme ulaşmak olduğunun altını çizdi ve toplumsal seferberliğin erken federal çözüm yönünde başlatılması gerektiğini belirtti.

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